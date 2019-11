BRAWO

Gräben Während der 84-jährige Bewohner eines Gräbener Einfamilienhauses in der Hauptstraße am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr seinen Mittagsschlaf abhielt, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in sein Haus. Dabei wurden die Zimmer nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Anschließend konnten die Einbrecher entkommen. Die herbeigerufene Polizei sicherte Spuren und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.