BRAWO

Brandenburg In der Potsdamer Staatskanzlei wurden am 20. November elf Unternehmen mit dem "Brandenburgischen Ausbildungspreis 2019" ausgezeichnet – darunter ist auch die Autohaus Mothor GmbH, die in der Carl-Reichstein-Straße ein Skoda- und ein VW-Autohaus betreibt. Geschäftsführer Daniel Priebs war zusammen mit Ausbildungskoordinator Thomas Schulz, Serviceleiterin Cornelia Rjabof und Azubi Felix Wehner vor Ort, um den Preis entgegenzunehmen. Derzeit sind 13 Azubis in den Häusern beschäftigt. Priebs: "Wir sind das einzige Autohaus im Land Brandenburg, das mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Das macht uns stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als Dankeschön planen wir für den Jahresanfang einen Ausflug mit allen Azubis in das ŠKODA-Werk nach Mladá Boleslav bei Prag."