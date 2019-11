Simone Weber

Potsdam Nach der Landtagswahl am 1. September und der Abwahl der Rot-Roten-Regierung, entschieden sich SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen mit einer stabilen Mehrheit von 50 der insgesamt 88 Sitze im Landtag, für die Bildung einer neuen schwarz-rot-grünen Regierungskoalition für Brandenburg. Die Koalitionsgespräche sind nun erfolgreich beendet, die Verträge unterschrieben. Am Mittwoch wurden Ministerpräsident Woidke und die neuen Minister im Brandenburger Landtag in Potsdam vereidigt.

Mit "Zusammenhalt. Nachhaltigkeit. Sicherheit. Ein neues Kapitel für Brandenburg." war der innerhalb von rund vier Wochen ausgehandelte Koalitionsvertrag überschrieben, den Dietmar Woidke (SPD), Michael Stübgen (CDU) und Ursula Nonnemacher (B’90/Grüne) am Dienstag gut gelaunt unterzeichneten. "Der Koalitionsvertrag ist die Grundlage, die Umsetzung die große Herausforderung. Vertrauen ist die Basis. Damit können wir als Brandenburg stolz nach außen gehen", so Woidke zur Unterzeichnung.

"Wir wollen das Jahrzehnt der Investitionen einleiten, auch industrielle Investitionen. Wir werden das Land voranbringen in dieser Koalition", war sich Michael Stübgen sicher. "Die breite Zustimmung Grünen-Mitglieder, die sich an der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag beteiligt hatten, war ein klares Votum dafür, dass die Grünen Gestaltungs-und Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Der Koalitionsvertrag ist kein kleinster gemeinsamer Nenner. Er zeugt von Mut und Gestaltungswillen für Brandenburg", sagte Ursula Nonnemacher.

Nach der konstituierenden Sitzung am 25. September wählten die Abgeordneten zur 3. Landtagssitzung am Mittwoch den Ministerpräsidenten und vereidigten anschließenden die Minister. Damit ist die "Kenia"-Koalition seit Mittwoch im Amt und regiert nun in der 7. Wahlperiode bis 2024 das Land Brandenburg. Zu Beginn der Plenarsitzung wurde Dietmar Woidke mit 47 von 87 abgegebenen Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

In der Unterbrechung ernannte Woidke seine zehn Minister. Als neue und erste Ministerin aus dem östlichen Havelland und stellvertretende Ministerpräsidentin wurde die Grünen-Spitzenkandidatin und Ärztin, Ursula Nonnemacher, als Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz vereidigt. Auf Grund der nun höheren Arbeitsbelastung hat Ursula Nonnemacher ihre Mandat in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung zurück gegeben. Seit 2003 hatte sie einen Platz in der SVV inne.

Bereits nach der Ministerernennung beriet das Parlament u.a. ein Gesetz zur Haushaltsänderung, beschloss weitere Ausschüsse und deren Mitglieder sowie einen Sonderausschuss zum Flughafen BER. Auch die neue Regierung legte zugleich mit der Arbeit los. Das Regierungskabinett traf sich in der Staatskanzlei bereits zu einer ersten kurzen Sitzung. Im Anschluss ernannte Ministerpräsident Woidke in der Staatskanzlei zehn Staatssekretäre. Darunter zwei Falkenseer und bisherigen Staatssekretäre: Ines Jesse - nun neue Bildungsstaatssekretärin - und Jobst-Hinrich Ubbelohde - neuer Europastaatssekretär.