MOZ

Eberswalde (MOZ) Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann haben Polizisten am frühen Freitagmorgen in Eberswalde festgenommen. Die Streifenbeamten hatten den 42-Jährigen, der gerade in der Zimmerstraße joggte, erkannt und wussten, dass nach ihm gesucht wurde. Sie liefen ihm hinterher und konnten ihn schon nach wenigen Metern stellen. Weil der Mann die ersatzweise geforderte Geldsumme nicht bezahlen konnte, klickten die Handfesseln. Er muss nun seine Haftstrafe absitzen.