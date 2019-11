Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei wurde am Donnerstagabend zu einem Einsatz an die NeuruppinerOtto-Grotewohl-Straße gerufen. Dort war es zum Streit zwischen Vater und Mutter eines elf Monaten alten Kleinkindes gekommen. Dabei schlug der 31-Jährige seiner fünf Jahre jüngeren Partnerin offenbar in das Gesicht, wodurch es zu Rötungen und einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Hörvermögens kam. Eine ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte die Frau. Die Polizei sprach den Mann eine Wohnungsverweisung einschließlich aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.