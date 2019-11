Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Eine Gruppe von engagierten Kindern aus der Siedlung lädt am morgigen Samstag, 23. November, zu einer Müllsammelaktion am Nauener See ein. "Wir wollen einen schönen sauberen Nauener See als Treffpunkt für alle Generationen, zum Angeln und Entspannen", heißt es in der Einladung von Anton, Kilian und Olli von den Raum Pionieren Zukunft Nauen. Gemeinsam mit der "Sauberen Sache" Nauen wird deshalb am Nauener See Müll gesammelt und alle Bürger sind eingeladen, mitzumachen. Gesammelt wird von 11 bis 14 Uhr. Als kleines Dankeschön gibt es für alle Helfer Würstchen vom Grill.