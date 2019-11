MOZ

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall in der Heinersdorfer Straße in Bernau ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Das zwölfjährige Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, war von einem VW erfasst worden. Es stürzte und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten es ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind auf dem Radweg entlang der Lohmühlenstraße in Richtung Heinersdorfer Straße gefahren und wollte diese an einer Fußgängerampel überqueren. Als der 78 Jahre alte Autofahrer, der ebenfalls Ampelgrün hatte und nach rechts in die Heinersdorfer Straße abbiegen wollte, das Mädchen sah, wich er aus. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Geländer an der gegenüberliegenden Straßenseite und mit der jungen Radfahrerin.