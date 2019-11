MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Mitarbeiter eines Discounters in der Juri-Gagarin-Straße in Fürstenwalde haben am Donnerstag zwei Personen beobachtet, die Babynahrung in ihre Rucksäcke verstauten.

Die alarmierte Polizei fand in der Jacke des einen Beschuldigten (36) ein Cuttermesser. Die Beamten stellten es sicher und nahmen die beiden bereits gesuchten Personen fest. In ihrem Auto fanden die Polizisten weiteres Diebesgut. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffe.