Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Die Mitgliederversammlung des Vereins "Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung" (IBB) hat am 7. November in Brieselang die Namensänderung des Vereins in "Freie Wähler Brieselang e.V." beschlossen. Der Verein ist Mitglied der BVB/Freie Wähler des Landes Brandenburg. Die Wahl eines neuen Vorstandes wurde nach dem Ausscheiden von Ralf Heimann als Vereinsvorsitzender notwendig. Heimann tritt im Dezember sein Amt als Bürgermeister an. Zum neuen Vorsitzenden wurde Norbert Hentschel gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind der stellvertretende Vorsitzende Dr. Wolfgang Klein, die Schatzmeisterin Gudrun Hentschel und die Beisitzer/in Erika Lücke, Harald Brockmann und Matthias Walzer. Die Fraktion "Freie Wähler Brieselang e.V." in der Gemeindevertretung steht unter dem Vorsitz von Harald Brockmann. Der Verein arbeitet mit den lokalen Wählergruppen der Freien Wähler im Landkreis Havelland zusammen und wird im Kreistag durch Christian Ehrecke vertreten.