MOZ

Erkner (MOZ) Ein Mann (64) hat am Donnerstagmorgen Kunden eines Discounters in der Berliner Straße in Erkner belästigt. Die alarmierte Polizei forderte ihn auf, den Ort zu verlassen.

Dem kam er zunächst nach. Doch eine Stunde später war er wieder dort, schlug gegen die Scheibe eines Geschäfts und drohte mit einem Messer in der Hand. Die Polizei nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam.