Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Zur eigenen Adventsausstellung lädt der Rathenower Modelleisenbahnverein e.V. an den kommenden Wochenenden ein. In seinen Clubräumen in der Jahnstraße 27, Rathenow, zeigen die Mitglieder ihre Modellbahn-Anlagen in verschiedenen Spurweiten. Im Fahrbetrieb sind die Anlagen am 30. November, 1., 7. und 8. Dezember jeweils in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr zu sehen. Im Modellbahnshop können Modellbahnen und Zubehör erworben werden. Mehr Infos unter www.rathenower-modelleisenbahnverein.de