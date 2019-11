Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Haushalt 2020 steht: Hohen Neuendorf ist eine wachsende Stadt, und das bildet auch der Etat ab. Fast 52 Millionen Euro stehen im ausgeglichenen Ergebnishaushalt, knapp 53 Millionen Euro sind es im Finanzhaushalt. zwölf zusätzliche Stellen werden in mehreren Bereichen der Verwaltung geschaffen, darunter zwei im Ordnungsamt, eine im Standesamt sowie eine, die sich mit der Betreuung und Wartung der Digitalisierung in den Schulen beschäftigt. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) beschrieb das kommende Jahr als eines großer Herausforderungen. Dazu gehören der Baubeginn am Sportplatz Bergfelde, der Bau eines Wasserspielplatzes und einer Steganlage ins Herthamoor. Millionen werden in Jugend und Bildung gesteckt. Aber auch die Regenentwässerung verursache hohe Kosten, und für einen eventuellen Brückenneubau der Deutschen Bahn über die Karl-Marx-Straße müssen ebenfalls Mittel vorrätig sein.

Wachsendes Kulturangebot

CDU-Fraktionschef Christian Wolff begrüßte die vielen laufenden und kommenden Investitionen. Die gute Qualität der Grundschulen müsse überall im Vordergrund stehen, die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren sollte auf dem neuesten Stand sein, nannte Wolff Beispiele. Das wachsende Kulturangebot werde gerne angenommen und belebe die Stadt für alle Altersschichten.

"Hohen Neuendorf geht es nicht schlecht. Wir leisten uns viele Ausgaben, für die uns andere Kommunen zurecht beneiden", kommentierten Sabine Fussan und Holger Mittelstädt für die Fraktion SPD/Partei Mensch Umwelt Tierschutz den Etat, die auch das zusätzliche Personal sowie die Kredite, die die Stadt in Millionenhöhe aufnimmt, ausdrücklich befürwortete. Die hohen Ausgaben seien gute Investitionen in die Zukunft.

"Das alte Rathaus wird endlich saniert, das erfüllt auch mich mit Stolz", sagte Thomas von Gizycki (B 90/Die Grünen). Neben lobenden Worten erklärte er aber auch, dass im Etat künftig mehr Wert auf die Kennzahlen gelegt werden sollte, da darüber die Ziele der Stadt nachvollziehbar gemacht würden. Dass der Hohen NeuendorferWohnungsbau "endlich auf den richtigen Weg gebracht" werde, lobte Lukas Lüdtke (Linke).

Die Million Euro, die den Kulturbahnhof voranbringen soll, nahm den Stadtverein besonders für den Haushalt ein. Hans-Joachim Guretzki hob zudem die beiden neuen Stellen im Ordnungsamt hervor. "Begeistert sind wir nicht", begründete dagegen Horst Tschaut die Enthaltung der AfD-Fraktion. Der Etat bewege sich in vielen Punkten auf festgefahrenen Gleisen.

Stadtkämmerin Michaela Müller-Lautenschläger erhielt am Donnerstag von allen Seiten viel Beifall. Insgesamt gut ein Dutzend Mal sind Teile der Haushaltssatzung in den Fachausschüssen beraten und der Etat entsprechend noch verändert worden. Weitere Anträge wurden am Abend noch als Tischvorlage abgestimmt und gleich eingearbeitet. Nach zweieinhalbstündiger Abschlussdiskussion und Stellungnahmen aller Fraktionen konnte das 551 Seiten starke Werk einstimmig (bei drei Enthaltungen) beschlossen werden.