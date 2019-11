Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Um Unfallschwerpunkte im Zehdenicker Stadtgebiet zu entschärfen, sollen demnächst im Scheunenweg am Abzweig nach Klein-Mutz sowie an der Falkenthaler Chaussee an der Zufahrt zum dortigen Aldi-Markt Digitalanzeiger aufgestellt werden, die unter anderem die Geschwindigkeit anzeigen. Einem entsprechenden Angebot des Landkreises Oberhavel steht die Stadt Zehdenick offen gegenüber. Ob die Stadt aber berücksichtigt wird, ist noch unklar. "Der Landkreis Oberhavel beabsichtigt die Beschaffung und Aufstellung von sogenannten Dialogdisplays. Eine Entscheidung über die konkrete Standortentscheidung erfolgt auf der Basis einer erarbeiteten Prioritätenliste. Zur Vorbereitung der Maßnahmen erfolgte unter anderem eine erste unverbindliche Vorabstimmung mit mehreren potenziell betroffenen Kommunen. Hintergrund war die Absicht, dass der Landkreis die Geräte beschafft, aufstellt und die später anfallenden Wartungsaufgaben durch die profitierende Kommune übernommen werden könnte", heißt es dazu von der Pressestelle des Landkreises. "Die abschließende Standortauswahl ist noch nicht getroffen worden. Über die konkreten Aufstellungstermine werden die Medien rechtzeitig informiert."