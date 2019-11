Ulf Grieger

Neulangsow (MOZ) Als Gabriele und Frank-Peter Schauß vor zehn Jahren den großen alten Hof an der schmalen Neulangsower Straße "Am Hauptgraben" übernahmen, wollten sie vor allem eines: im Einklang mit der Natur leben und arbeiten. Doch die Erneuerung der Bahnbrücke im Verlaufe der Straße hat diesen Lebenstraum buchstäblich erschüttert.

Ortsbeirat nicht informiert

So schilderten sie ihre Situation im Werbiger Ortsbeirat. Von dessen Bedeutung und Zuständigkeiten sie zuvor gar nicht so recht gewusst haben, wie sie betonten. Denn während der Brückenbauarbeiten, die ihren Gebäuden erhebliche Schäden zugefügt hatten, war stets der Projektleiter der Deutschen Bahn Ansprechpartner. Die durch den Brückenbau erfolgten Schäden wurden zum Teil auch repariert. Als es darum ging, dass auch die schmale Straße "Am Hauptgraben" nach Beendigung der Brückenbauarbeiten wiederhergestellt werden sollte, wandten sie sich an den Bahn-Beauftragten und an Landrat Gernot Schmidt. Dies mit dem Ziel, vor ihrem Haus keine Asphaltstraße zu bekommen, sondern einen möglichst wasserdurchlässigen Belag, der später nicht als Sondermüll abgetragen werden muss, so ihre Darstellung in der Sitzung. Es war ihnen tatsächlich gelungen, dass die öffentlich gewidmete Straße vor ihrem Grundstück nicht asphaltiert wurde.

Nun ist die neue Bahnbrücke aber so gebaut worden, dass dort auch ein voll beladener Schwerlasttransporter durchpasst. Was die Landwirtschaftsunternehmen und vor allem auch Zulieferer der Biogasanlage per GPS rasch ermittelt hatten. Seither rollen sie durch die Straßen, nur wenige Zentimeter von dem bereits durch den Brückenbau erschütterten Gebäude der Familie vorbei. Um dies und damit weitere Schäden an dem Gebäude zu vermeiden, waren Gabriele und Frank-Peter Schauß im Ortsbeirat zu Gast. "Wir haben auf der anderen Straßenseite unsere Schafweide. Es ist schon vorgekommen, dass die Transporter unsere Tiere in Gefahr gebracht haben", schilderte sie. Das in zehn Jahren liebevoll sanierte Grundstück müsse nun erneut repariert und saniert werden.

Ortsvorsteher Wolfgang Kadler wie auch Falk Janke zeigten zwar Verständnis für die Situation. Aber sie machten dem Ehepaar auch deutlich, dass sie sich bereits früher an den Ortsbeirat hätten wenden sollen. "Denn wir waren von Ihren Absprachen zur Straße völlig überrascht worden. Ich hatte mich mit Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger noch sehr intensiv bemüht, um Geld für die komplette Asphaltierung der Straße aufzutreiben", erklärte Kadler sichtlich verärgert. "Wir hätten Ihnen in allem gern geholfen. Aber nun ist das Kind in den Brunnen gefallen."

Antrag an Straßenverkehrsamt

Der Ortsbeirat versicherte der Familie allerdings, sie in der Situation nicht allein zu lassen. Bauamtsleiter Jörg Krüger, der an der Sitzung teilnahm, wurde gebeten, den Falle gegenüber dem Straßenverkehrsamt zu schildern und eine Einschränkung zu beantragen. Dies könne eine Tonnagebegrenzung oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung sein. Die Ortsbeiratsmitglieder machten aber auch darauf aufmerksam, dass es im Zuge der noch geplanten Bahnbrückenerneuerungen zu den nächsten Verkehrsbelastungen im Seelower Ortsteil kommen werde, so dass weiterhin die gegenseitige Rücksichtnahme dringend nötig bleibt.