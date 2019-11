Matthias Henke

Gransee Lärmintensive Bereiche wie Probenraum, Kraftraum und Haustechnik in den Keller, die ruhigen Bereiche mit Kreativwerkstatt, Personalbüro und Hausaufgabenzimmer ins Obergeschoss – wie sie sich die Raumaufteilung des geplanten Jugendfreizeitzentrums im Granseer Bahnhof vorstellen und weitere Details des Projektes stellten am Donnerstag Torsten Möbis und Christian Ptak vom Berliner Architkten- und Ingenieurbüro BAP im Stadtentwicklungsausschuss vor.

Demnach erhält das Erdgeschoss einen repräsentativen Eingangsbereich, der auch für Ausstellungszwecke genutzt werden kann. Zugänglich wird der Jugenclub nur von Westen, sprich der den Gleisen abgewandten Seite, sein. Die bislang vorhandenen östlichen Eingänge werden aus Sicherheitsgründen verschlossen.

Apropos Sicherheit: Dieses Thema beschäftigte die Planer auch hinsichtlich des Außenbereiches. Zum Jugendclub gehörige Sportanlagen sind im Bereich der heutigen Grünfläche südlich des Bahnhofs geplant. L-förmig soll sich die Anlage daran anschließend um den Parkplatz herumziehen. Bislang gibt es zur Abgrenzung vom Bahnsteig lediglich einen 1,20 Meter hohen Zaun. Dieser reiche dann aber nicht mehr aus. Außerdem wären Ballfangzäune vonnöten. Auch soll es einen eingezäunten Zuweg vom Gebäude aus geben. Der Zugang zum Bahnsteig in diesem Bereich wird dabei als entbehrlich angesehen. Ihn nutzten kaum Menschen, hieß es während des Vortrags.

Auf Kritik bei Martina Erdmann (WG Granseer Land) stieß, dass die Planer vorhaben, den Vorbau abzureißen, der das mittlerweile geschlossene WC beinhaltet sowie Bus- und Bahnreisenden als Unterstand bei schlechtem Wetter dient. Hierbei handelt es sich um einen nachträglichen Anbau aus den 1930er-Jahren, der für eine Nutzung des Bahnhofs als Jugendclub – weil schlecht nutzbar – aber keine Rolle spiele, wie die Architekten deutlich machten. "Das ist die einzige noch überdachte Wartefläche", sagte Erdmann. Die kleinen Blechhütten der Bahn seien keine attraktive Alternative. "Die Bahn hat die Nutzung des Gebäudes aufgegeben", betonte der in der Amtsverwaltung für Bauen und Finanzen zuständige Fachbereichsleiter Nico Zehmke, dass das Gebäude nicht mehr in diesem Zusammenhang gesehen werden könne. Die Verantwortlichen müssten sich die Frage stellen, ob sie für Bahnkunden bauen wollen oder die Flächen konsequent der Jugend zur Verfügung stellen. "Die Stadt hat schon einmal die alte Wartehalle wieder hergestellt, mit mäßigen Erfolg", erinnerte Zehmke mit Blick auf wieder einsetzende Zerstörungswut vor Ort, mit der sich die Verantwortlichen seinerzeit konfrontiert sahen. "Die Stadt kann nicht unbegrenzt Aufgaben der Bahn übernehmen", so Zehmke weiter. Bereits für die neue Unterführung sei ein Millionenbetrag investiert worden. Die Verwaltung könne allenfalls noch einmal das Gespräch mit der Bahn suchen und auf den Missstand fehlender Unterstellmöglichkeiten hinweisen. Dies wollte der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) auch mit der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft tun.

Für 2020 bis 2022 ist der Umbau vorgesehen. So sind auch die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro im Haushalt für diese Jahre vorsorglich eingeplant. Dies sei nötig, da das Amt Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Anspruch nehmen will und sich über den Stadt-Umland-Wettbewerb um Unterstützung bemüht. Aber noch immer sei das Projekt nicht ausfinanziert.