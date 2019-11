Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ein klares Signal will die Fraktion "Wählergruppe Schorfheide/Bürger für Zehdenick" durch die Stadtverordneten im Zusammenhang mit der geplanten Förderung von Erdgas setzen lassen. Zur Stadtverordnetensitzung am Donnerstag, 28. November, liegt den Abgeordneten eine Entschließung vor. Darin sollen die Abgeordneten ihre ablehnende Haltung gegen die weitere Erdkundung von Gasvorkommen und die Förderung von Erdgas im Raum Zehdenick durch die Jasper Resources zum Ausdruck bringen.

Banner hissen

Die Stadtverordneten sollen außerdem beschließen, dass der Bürgermeister der Stadt Zehdenick Gespräche mit der Stadt Templin und dem Amt Gransee mit dem Ziel aufnimmt, die gemeinsame ablehnende Positionierung zu bekräftigen und zu veröffentlichen. Als Signal für die Bürger soll diese Position durch das Anbringen eines Banners zum Ausdruck gebracht werden. Anschließend sollen die Abgeordneten Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) bitten, sich schriftlich an das Ministerium für Wirtschaft und Energie sowie an das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zu wenden, um die ablehnende Haltung zu verdeutlichen, heißt es im Antrag des Fraktionsvorsitzenden Bernd Halle, den er am zur Beschlussfassung einreichte.