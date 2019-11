Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Das langjährige ehrenamtliche Engagement von Kathrin Koczessa gehe weit über das übliche Maß hinaus. Mit diesen Worten begründet Matthias Rink, Dezernent für Service, Finanzen und Ordnung, die Vergabe des Ehrenpokals an die 42-Jährige, die diesen am Freitagabend in Oranienburg für besondere Verdienste im Sportgeschehen erhielt.

Die Vereinsvorsitzende der LG Oberhavel war bereits im Vorfeld über die Auszeichnung, die im Rahmen der Sportlerehrung des Kreissportbundes vorgenommen wurde, informiert worden. "Als der Anruf kam, dachte ich, es geht um die Abrechnung von Fördermitteln", berichtet die Geschäftsführerin einer Spedition, die seit 15 Jahren zu den besten Läuferinnen der Region gehört, dutzende Pokale gewann, im Brandenburgcup und der EMB-Laufcup-Serie triumphierte und in Oberhavel "Sportlerin des Jahres" wurde. Letzteres gelang ihr auch als Trainerin.

Derartige Ehrungen seien etwas Schönes, "da es zeigt, dass man etwas erreicht hat". Der Ehrenpokal setze sich aber als absolutes Highlight davon ab. "Bei den anderen Ehrungen ging es darum, möglichst viele Leute zu mobilisieren, die für mich stimmen. Das ist nun eine ganz andere Wertschätzung. Es ist die Formel 1 der Auszeichnungen."

In der Laudatio heißt es: "Seit vielen Jahren engagiert sich Kath-rin Koczessa als Trainerin in Vereinen und Schul-AGs sowie in zahlreichen Projekten und Angeboten für das Gemeinwohl." Bei ihrer LGO betreut die Mutter einer neunjährigen Tochter zwei Leichtathletik-Gruppen, beim SV Athletik widmet sie sich ebenso dem Kindersport wie in der Turm-Erlebniscity. Überregionale Aufmerksamkeit erweckte sie mit ihrem Verein durch das Projekt "Abenteuer-Sport-Camp". 2017 wurde die Idee, Kindern während einer fünftägigen Ferienfahrt Einblicke in diverse Sportarten zu geben, erstmals umgesetzt. "Es geht mir auch um die Vernetzung der Vereine." Dafür gab es den "Stern des Sports".

"Ich bin das alles nicht allein und habe viele Mitstreiter, die mich unterstützen." In Zusammenarbeit mit der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH organisiert sie den Apfellauf, mit Familie und Verein den Oranienburger Silvesterlauf, bei dem seit zwölf Jahren Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. "Klar bin ich stolz auf meine Arbeit. Und ich finde, dass ich es gut mache. Aber es gibt auch viele andere, die sich einbringen." Ruhiger werden will die Preisträgerin nicht. "Mein Kopf ist immer voller Ideen. Es gibt schon Sachen, die ich für die Kinder, die Stadt und den Landkreis noch gern verwirklichen würde."