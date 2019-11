Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung hat vor den Mitgliedern des Bauausschusses die Pläne für die ehemalige Schusterwerkstatt Richtsteig in der Mauerstraße vorgestellt. Ursprünglich sollte die erst zur Jahrtausendwende gebaute Werkstatt abgerissen werden, um in dem gesamten Bereich einen freien Blick auf die Stadtmauer zu haben. Dagegen gab es Widerstand von den damaligen Stadtverordnete. Vor allem Dieter Gutsche (SPD), der auch als Stadtführer aktiv ist, warb um den Erhalt der Werkstatt. Diese stehe für die lange Tradition des Schuhmacherhandwerks in Beeskow.

Der Einspruch hatte Erfolg. Nach den neuen Plänen wird die Werkstatt stehen bleiben. Dieter Gutsche wird sie möglichst originalgetreu wieder einrichten. Das ist nur möglich, weil die Stadt das Inventar von den Erben Manfred Richsteigs erworben und sicher aufbewahrt hat. Das kleine Gebäude wird zudem mit wildem Wein begrünt. Auch eine gute Sichtbarkeit der Stadtmauer wird mit den neuen Plänen erreicht, denn Mauern und das zu großen Teilen hölzerne Nebengelass werden entfernt. Zu den prägenden Gestaltungselementen gehört eine große halbrunde Bank, auf der sich Spaziergänger ausruhen können. Auf dem freiweerdenen Platz davor wird ein Trampolin installiert.

Bleiplatten für die Stadtmauer

Auch eine Schusterkugel soll aufgestellt werden. "Wir tüfteln gerade, wie wir das technisch bewerkstelligen können", sagt Kerstin Müller, Sanierungsbeauftragte für die Beeskower Innenstadt. sie wird vor dem Weichturm stehen. Eine Schusterkugel ist ein mit Wasser gefüllter Glaskolben, der diffuses Tageslicht oder den Schein einer Kerze oder Öllampe bündelt und so den Arbeitsplatz der Handwerker beleuchtete. Die Nachbildung des empfindlichen Gerätes im Freien muss vandalismus- und wetterfest sein. Zu einem beliebten Spielelement dürfte sich auch die drehbare Edelstahlkugel entwickeln, die ebenfalls als runder Blickfang in dem Bereich montiert werden soll.

Zu welchem Zeitpunkt die Pläne verwirklicht werden können, ist allerdings noch offen. Aktuell müssen die genauen Kosten ermittelt und die Finanzierung geklärt werden. Gebaut wird in dem Bereich der Stadtbauer aber schon. Die Stadt lässt dort gerade die Krone der Stadtmauer mit Bleiplatten abdecken. Diese Begrenzung hat sich als bester Schutz vor Witterungsschäden an den historischen Beeskower Mauern erwiesen.