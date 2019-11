Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Seit 1977 habe ich jedes Jahr einen Beitrag geschrieben", betonte Hans-Peter Trömel. Der 78-jährige Bad Freienwalder gehört zu jenen, die am längsten im Redaktionskollegium mitarbeiten. Mit 50 Jahren länger dabei ist jedoch Ingrid Linke, Leiterin der Konzerthalle, die diesmal das Vorwort und über das 30-jährige Bestehen des Oberbarnimer Kulturvereins geschrieben hat. Der Heimatkalender liegt jetzt im 64. Jahrgang vor.

Hans-Peter Trömel leitete viele Jahre bis zu seiner Pensionierung vor 13 Jahren die Nebenstelle des Landesumweltamtes in Bad Freienwalde, die in der Stadt als "Deichhaus" bekannt ist. Trömel ist Wasserbauingenieur und kennt das Entwässerungssystem des Oderbruchs wie kaum ein anderer und gehörte dem obersten Krisenstab beim Oderhochwasser 1997. Diese Kenntnisse spiegeln sich in seinen Beiträgen wider.

In aktuellen Ausgabe, dem bad Freienwalder Heimatkalender 2020, der am Donnerstag im Teehäuschen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, schreibt Trömel über den Zusammenschluss von zwölf Unterdeichverbänden im Jahr zum "Deichverband Oderbruch", der eine einheitliche Verwaltung von Stützkow bis Lebus vorsah. "Der Deichverband hat schon im Juli 1945 seine Arbeit wieder aufgenommen und die Deiche in Ordnung gebracht", berichtete Trömel. Für den Beitrag hat er im Archivmaterial des Deichhauses recherchiert, das vor einigen Jahren dem Oderlandmuseum übergeben wurde und das sich im Besitzt der Albert-Heyde-Stiftung befindet. Und Trömel ist Vorsitzender des Stiftungsrates.

Recherchiert hat auch Hartmut Raeck, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Altranft, im Oberbarnimer Kreisblatt. Er beschreibt im Heimatkalender den Vereinssport in Bad Freienwalde von 1919 bis 1932 und hat dabei Ankündigungen entdeckt, die von der Gründung eines Kegelclubs im "Berliner Schlösschen" oder eines Flugsport-Vereins in der Aula der Mittelschule kündeten. "Im nächsten Kalender beschreibe ich, wie es mit dem Vereinssport weitergeht", sagte Hartmut Raeck. Für alle entspringt Recherche dem persönlichen Interesse, Geld bekommt keiner der Autoren. Denn die Mitarbeit ist ausschließlich ehrenamtlich.

Der Kalender blickt nicht nur auf die Kurstadt, sondern auch auf die Umgebung. Weitere Beiträge berichten über einen Kunstmaler aus Falkenberg, die Geschichte der Ärzte in Falkenberg, das Cöthener Schloss, die 750-Jahrfeier in Beiersdorf mit vielen Fotos sowie über einen Wasserführer in Bärwalde, den heutigen Mieszkowice.

Der Heimatkalender ist in der Buchhandlung Schröder, Im Oderlandmuseum und in der Tourist-Information erhältlich.