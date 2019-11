MOZ

Beeskow (MOZ) Mehr als 500 Kleintiere wie Gänse, Enten, Hühner und Zwerghühner, Tauben und Kaninchen tummeln sich von heute an in der alten Turnhalle am Bertholdplatz 1. Der Beeskower Kleintierzuchtverein hat die 36. Kreisrassegeflügelausstellung mit der Sonderschau Kropftauben und der Vereinsschau Kaninchen organisiert und lädt Interessierte zum Besuch. Geöffnet ist heute von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Am Sonnabend können Tiere käuflich erworben werden. Bei der Tombola gibt es Preise, wie eine Weihnachtsgans, zu gewinnen.