Jürgen Meier

Coburg Erfolgreich sind Kraftsportler der TSG Angermünde von den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken aus Cobug heimgekehrt. Durch die hohe Anzahl von 219 Teilnehmern zogsich dieser Wettkampf über zwei Tage hin.

Erster Heber für die TSG war Hubert Gramsch in der Gewichtsklasse bis 59 kg, Altersklasse IV. Seine beiden ersten Versuche mit 95 und 100 kg brachte er souverän in die Wertung und egalisierte hier schon den Deutschen Rekord von 92,5 kg. Beim dritten Versuch, noch die 102,5 kg in die Wertung zu bringen, zwang ihn ein technischer Fehler zum vorzeitigen Abbruch.

Zweiter TSG-Heber war Helmut Hasse, der sich in der Gewichtsklasse bis 120 kg, Altersklasse III, ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Uwe Dörfert vom Powerliftingverein Duisburg lieferte. Nach einem ersten gültigen Versuch mit 125 kg legte Hasse mit 130 kg vor, Dörfert zog mit 132,5 kg nach. Beide steigerten im letzten Versuch auf 137,5 kg. Dörfert scheiterte an dieser Last. Hasse bewältigte dieses Gewichtjedoch und holte die Bronzemedaille.