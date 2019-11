Petra Wallschläger

Eisenhüttenstadt Die Frauen-Riege der BSG Stahl Eisenhüttenstadt hat beim 56. Oranienburger Pokalturnen im Wettbewerb um den Kleinen Pokal den sechsten Platz belegt und damit die Klasse gehalten. Seit einigen Jahren dominieren die Berliner Frauen von der Berliner Turnerschaft, dem SC Berlin, dem SV Preußen Berlin und der TuS Lichterfelde diesen Wettbewerb. Ihre Mannschaften sind mit ehemaligen Leistungsturnerinnen gespickt, so dass es immer schwerer wird, sich ganz vorn zu platzieren. Es wird in drei Pokalklassen geturnt. Da die Stahlstädterinnen im vorigen Jahr wegen fehlender Turnerinnen nicht starteten, mussten sie vom "Großen Pokal" in den "Kleinen Pokal" absteigen. Die BSG Stahl startete mit Lisa Radloff, Henrike Bloch, Kim Becker und Laura Geike in der Leistungsklasse 3/4.

Nach dem ersten Gerät, dem Sprung, an dem eine solide Leistung gebracht wurde, herrschte am Stufenbarren das "Pechsyndrom". Hier gab die BSG Stahl einige Punkte ab. Henrike Bloch traf es am meisten, denn ihr Missgeschick (musste den Stufenbarren verlassen) kostete ihr auch einen Podiumsplatz.

Am nächsten Gerät, dem Schwebebalken, versuchte die Riege sich nicht entmutigen zu lassen, aber auch hier war ein Abstieg zu viel. Lisa Radloff turnte erstmals einen Quergrätschsprung mit halber Drehung aus dem Seitverhalten. Dafür erhielt sie 13,45 Punkte.

Übungen am Boden gelingen

Am Boden konnten die Eisenhüttenstädterinnen mit ihrer Leistung zufrieden sein. Am Ende platzierten sie sich auf dem 6. Rang unter acht Mannschaften. Damit ist der Start 2020 im "Kleinen Pokal" gesichert. Dazu konnte sich Lisa Radloff in der Einzelwertung in der Leistungsklasse 3 in einem starken Feld als Fünfte platzieren. Kim Becker in der Leistungsklasse 4 errang den 2. Platz. Mit Heike und Hannah Mäusel als Kampfrichterinnen war auch in dieser Hinsicht dieser Wettkampf gesichert.