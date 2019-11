Marco Stumpf

Schwedt Die 32 Sportler kamen aus Schwedter, Eberswalder, Biesenthaler und Berliner Vereinen. Sehr erfreut war der Veranstalter über die wiederholte Teilnahme zweier Federballspieler aus dem Nachbarland Polen.

Gespielt wurde im Schweizer System über sechs Runden in gemischten Doppel- und Mixedteams. Neu bei dieser Auflage war die Differenzierung der verschiedenen Spielstärken und deren getrennte Wertung. Somit bot sich die Möglichkeit, das breit gefächerte Spielniveau, welches von einfachen Freizeitfederballern bis hin zu Mannschaftsspielern reichte, leistungsorientiert zu strukturieren. Dadurch ergaben sich sehr viele hochinteressante, abwechslungsreiche und sehr spannende Spiele mit teilweise sehr langen und hart umkämpften Ballwechseln.

Die Spielleitung übernahmen in gewohnter Weise Doreen Roskosch, Lars Jähnke und Marco Stumpf. Auf fünf Feldern wurde gleichzeitig gespielt, alles lief reibungslos ab. Ein kleines Büfett mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Obst rundeten das Wettkampfgeschehen ab.

In der Spielkategorie B mit Freizeitspielern erreichten Kelly und Vater Holger Hein den dritten Platz. Den zweiten Platz belegte das Doppel Peter Stengel und Erich Jähnke, das sich spielerisch sehr gut ergänzte. Sieger in dieser Leistungsklasse wurden die beiden ehemaligen Schwedter Thomas Kerl und Udo Zuch, die beide heute in Berlin in ihrer Freizeit trainieren. Als eingespieltes Herrendoppel konnten sie nicht nur die Gegner in der Kategorie B besiegen, sondern auch einige Spiele gegen Teams der höheren Spielklasse gewinnen.

TSV erreicht Platz 2 und 3

Auch das Spielerfeld der Kategorie A mit Turnierspielern wartete mit zahlreichen sehr spannenden Kombinationen auf. Mit vier gewonnen Spielen in sechs Runden belegte das Herrendoppel des TSV Blau-Weiß mit Danish Mirza und Andreas van den Brandt den dritten Platz. Einen Satz mehr gewann das zweitplatzierte Herrendoppel mit Maurice Pleuse und Filip Hintze, ebenfalls vom TSV. Es musste sich lediglich dem polnischen Sieger-Duo Dariusz Czekan und Artur Ziolkowski in einem sehr langen und hart umkämpften dritten Satz beugen.