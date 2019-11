Ulrich Gelmroth

Eberswalde Jetzt rollt der Fußball wieder in der Sporthalle: Manchmal noch unbeholfen wirkende Bambinis mit ihren Eltern in Sichtweite toben sich beim wöchentlichen Schnupperkurs in der Sporthalle der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule so richtig aus. Der Ball wird dabei zum Lieblingsspielzeug der Vier- bis Sechsjährigen, viel Bewegung ist erwünscht, doch nicht nur Fußballtraining steht dabei auf dem Programm. Der neue Schnupperkurs bei Preussen Eberswalde unter Leitung von Steffen Bürgin macht es den Bambinis leicht, unbeschwert in die Welt des runden Leders einzutauchen.

Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind die Türen zur Sporthalle (Eingang Karl-Liebknecht-Straße, gegenüber der ehemaligen Pinguin-Eisbar) für jeden geöffnet, der mit dabei sein möchte. Egal ob Mädchen oder Junge. Fragen zum Schnupperkurs beantwortet Steffen Bürgin gern, er zählt seit Jahrzehnten zum Team der Nachwuchstrainern bei Preussen.

Mehr zum beitragsfreien Schnupperkurs und den Trainingszeiten bei Übungsleiter Steffen Bürgin unter der Telefonnummer 0176 34425280.