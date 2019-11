Jörg Richter

Frankfurt Einen schweren Gang haben die Regionalligaringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt vor sich, die am Sonnabend beim Tabellenführer in Markneukirchen antreten müssen. Der AV Germania Markneukirchen ist seit dem 21. Dezember 2017 ungeschlagen in der Regionalliga Mitteldeutschland. Die letzte Niederlage kassierten die Ringer um Ex-Europameister Andre Backhaus beim Final-Hinkampf in Greiz. Die Vogtländer planen bereits den Aufstieg in die DRB-Bundesliga.

Bei den KG-Ringern macht sich hingegen die lange Saison bemerkbar, seit August wird jedes Wochenende gekämpft und die Oderstädter liegen trotz verletzungs- und berufsbedingter Ausfälle weit über den Erwartungen. "Jetzt sind wir so weit gekommen, natürlich streben wir am Ende den Bronzerang an", so Trainer Marc Wentzke kämpferisch. Er will die Zügel der Mannschaft in Zukunft in andere Hände legen. Und auch deshalb wünscht er sich einen schönen Abschluss gemeinsam mit dieser Mannschaft.

In Markneukirchen wird es für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt sehr schwer, denn die Überflieger aus dem Vogtland scheinen in diesem Jahr unbezwingbar. Beim Hinkampf in Frankfurt führte Markneukirchen schon zur Pause mit 18:0, Endstand war schließlich ein klares 22:8 für die Ringer aus dem sächsischen Teil des Vogtlandes. "Die stehen in allen Mannschaftsteilen kompakt", weiß Heiko Riedel, der Marc Wentz­ke gemeinsam mit Ingolf Schöllner, Patrick Nagler und Andreas Göldner seit dieser Saison auf der Trainerbank unterstützt.

Doch auch die WKG Pausa/Plauen, mit der die KG-Ringer in der Tabelle punktgleich auf Rang 3 stehen, kämpfen noch gegen Markneukirchen. Im Restprogramm beider Teams wird dann sicherlich das Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang 3 bis zum letzten Kampftag am 21. Dezember entschieden, wenn es zum Saisonschluss beim Brandenburgderby der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt in Luckenwalde noch einmal heiß her geht.

Nachwuchs kämpft in Berlin

Auch der Ringernachwuchs des RSV Hansa Frankfurt ist gemeinsam mit den Trainingskameraden aus dem Bundesstützpunkt im Wettkampfgeschehen unterwegs. Diesmal geht es nicht ganz so weit. Das 7. Werner-Seelenbinder-Turnier in Berlin-Buch soll Nachwuchstrainer Brian Tewes Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand seiner Schützlinge bringen. In den Vorjahren war dieser Wettkampf immer gut besucht und auch für die 7. Auflage des Turnieres zu Ehren des 75. Todestages von Werner Seelenbinder, sind die Teilnehmerlisten in den einzelnen Gewichtsklassen gut gefüllt.