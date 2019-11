Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Auch bei der Sport­umfrage des Kreissportbundes sind aller guten Dinge drei. Nach dem ersten Schritt: der Nominierung der Sportler durch die Vereine, ist jetzt auch der zweite Teil der Abstimmung zur Barnimer Sportlerwahl abgeschlossen, die Onlineumfrage.

Dabei waren alle am Barnimer Sport-Interessierten aufgefordert, jeweils einem Kandidaten aus den sieben Kategorien eine Stimme zu geben. Gleichzeitig hatten die etwa 200 Barnimer Vereine die Möglichkeit, eine weitere Stimme pro Kategorie abzugeben. Eine Änderung gab es bei der Auswertung, inwieweit Onlinevoting und Vereinsstimme in die Wertung für die Finalteilnahme kommen. Die online abgegebenen Stimmen fließen zu 75 Prozent in die Wertung ein, die Vereinsstimmen zu 25 Prozent.

Juroren wählen die Sieger

Diese sind jetzt ausgezählt und die drei Kandidaten pro Kategorie, die dann bei der 14. Sportgala am 29. November gegeneinander antreten müssen, sind ermittelt. Wie in den Vorjahren wird es Interviews geben, bei denen die Finalisten Fragen zu sich, ihrer Sportart und zu eigenen Zielen beantworten müssen. Die Fragesteller werden wieder Ronald Kühn, Vorsitzender des Kreissportbundes, und Ron Jordan, Geschäftsführer des KSB, sein.

Neun Juroren – jeweils drei in den drei Kategorien Politik, Wirtschaft und Sport – werden ganz genau bei den Antworten hinhören. 15 Punkte kann ein Kandidat einer Kategorie maximal von einem Juror bekommen. Der Zweitplatzierte erhält zehn Punkte, fünf gibt es für Platz 3. Diese werden zusammengezählt und der Kandidat mit den meisten Punkten wird Sportler, Sportlerin, Mannschaft oder Trainer des Jahres. Bei einem Gleichstand würden die Stimmen der Onlineumfrage den Ausschlag für den Erfolg geben.

In diesem Jahr wird Ulrich Wehling dabei sein. Der 67-jährige gebürtige Hallenser gilt als erfolgreichster Nordischer Kombinierer. Drei Olympiasiege im Einzel in Folge (1972 Sapporo, 1976 Innsbruck und 1980 Lake Placid) stehen in seiner Vita.