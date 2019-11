Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Ich habe noch nie von diesem Bürgermeister gehört", soll Sachsens Staatsministerin Petra Köpping (SPD) gesagt haben, als sie um eine Laudatio für Hennigsdorfs Ex-Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) gebeten wurde. Am Donnerstag wusste die Genossin, weshalb Schulz beim Kongress der SPD-Kommunalzeitung DEMO ausgezeichnet wurde. Der Hennigsdorfer erhielt in der Berliner Bar jeder Vernunft den Kommunalfuchs für sein politisches Lebenswerk. Sehr überrascht sei er gewesen, als er mit der Einladung zum DEMO-Kongress die Mitteilung erhielt, ausgezeichnet zu werden. "Natürlich freue ich mich, dass nicht so schnell vergessen wird, was ich in fast 28 Jahren erreicht habe", sagte Schulz am Freitag. Er sähe die Auszeichnung auch als Würdigung für alle, die nach der friedlichen Revolution daran mitgearbeitet haben, Hennigsdorf von einer reinen Arbeiter- zu einer attraktiven Stadt zu entwickeln. Die Juroren würdigen, dass Schulz "einen gewaltigen wirtschaftlichen Umbruch in schwieriger Zeit" gestaltet habe.