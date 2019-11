Von oben: Auf 105 Hektar und zwischen viel Grün erstreckt sich das Areal der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee. Es liegt zwischen Altenhof und Joachimsthal. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Ein verlassenes EJB-Gelände am Werbellinsee ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Auch beim derzeit diesigen Herbstwetter trifft der Spaziergänger auf dem 105 Hektar großen Gelände auf Schulklassen, Seminar- und Reisegruppen. 100 000 Übernachtungen das siebte Jahr infolge sprechen für sich. 1152 Betten befinden sich in den sieben Jugendherbergshäusern, sechs Jugendgästehäusern, sechs Sommerhäusern, einem Gästehaus, drei Hotels und einem Ferienhaus.

Seit über einem Jahr ist Gordon Berghof am Ruder, zunächst als Betriebsleiter und seit kurzem offiziell als Geschäftsführer. Der heute 39-jährige Joachimsthaler, der zuvor im Marketing fürs EJB arbeitete, war deshalb auch der Mann, der in dieser Woche die Gäste empfing. Barnims Landrat, Joachimsthals Amtsdirektor und Schorfheides Bürgermeister – sie alle machten der Einrichtung neben weiteren Gratulanten ihre Aufwartung. Gefeiert wurde 20-jähriges Bestehen. Ein runder Geburtstag, der angesichts der 70-jährigen Historie des Geländes noch sehr jugendlich wirkt.

Eigentümer und Träger

Zur Erklärung: Am 1. Juni 1999 gründete sich die EJB Werbellinsee GmbH. Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte – kurz EJB – hieß das Gelände bereits seit 1992. Den meisten ist es noch als Pionierrepublik "Wilhelm Pieck" bekannt, die 1952 von eben jenem Präsidenten der DDR eingeweiht und bis 1989 unter diesem Namen geführt wurde. Drei Mal wechselte der Betreiber nach der Wende. Eigentümer blieb lange das Land Brandenburg, bis es das Areal 2004 für 515 000 Euro an die WS Werbellinsee GmbH & Co. KG verkaufte.

Die EJB Werbellinsee GmbH hat das Gelände mit seinen Gebäuden gepachtet. Allerdings nicht komplett. "Alle Häuser, in denen man das Licht anmachen kann, gehören zu uns", fast Gordon Berghof bildhaft zusammen. Die ehemalige Gehörlosenschule beispielsweise steht leer und ist nicht Teil des Pachtobjekts.

Das Licht und der Strom im Speisessaal II funktionieren. So konnte der Geschäftsführer dort beim Empfang seinen Vortrag durch an die Leinwand projizierte Luftbilder ergänzen. Die Zahlen lieferte er mündlich: Neben den bereits genannten 100 000 Übernachtungen sind das 30 000 Gäste, vier Millionen Euro Umsatz und eine Million Euro Investitionen pro Jahr. "Wir renovieren jeden Winter, jedes Haus, jedes Zimmer", sagte er. Bei der Menge an Schulklassen, die jedes Jahr dort durchrauschen, ginge das nicht anders.

Fünf Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland, etwa aus Belgien und der Schweiz. Innerhalb der Bundesgrenzen ist die Erholungsstätte bei Sachsen, Sachsen-Anhaltinern, Hamburgern, Berlinern, Niedersachsen, Thüringern und nicht zuletzt den Brandenburgern beliebt. Um sie kümmern sich 95 Mitarbeiter und neun Azubis, die Sport- und Fitnesskaufmann/frau, Tourismus- und Freizeitkaufmann/frau und Koch lernen.

Als Arbeitgeber spielt die EJB damit in der Region eine wichtige Rolle, weiß auch Joachimsthals Amtsdirektor Dirk Protzmann. Die hohe Bettenkapazität macht die Erholungsstätte zu einem Hauptwirtschaftsfaktor. "Es ist schön, dass der rote Faden Kinder- und Jugendtourismus immer beibehalten wurde", sagt Protzmann, selbst Joachimsthaler und mit dem Objekt bestens vertraut.

Zwar liegen Kinder- und Jugendliche weiter im Fokus, doch deutet gerade das entstandene Wellnesshaus auch auf eine erwachsene Zielgruppe hin. Nur kämpft auch einer der größten Tourismusanbieter mit Personalmangel. Anfang des Jahres wurde aus diesem Grund das mitgepachtete Restaurant und Café Seeterrasse geschlossen. Zwar wünsche sich die GmbH eine Wiedereröffnung, doch sei eine solche derzeit nicht abzusehen.