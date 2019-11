Christian Heinig

Bernau (MOZ) Es ist die Horrorvorstellung für jeden Haus- und Wohnungsbesitzer: Man ist nicht zu Hause, vielleicht beim Sport, auf der Arbeit oder im Urlaub. Und zur gleichen Zeit nutzen Langfinger die Chance und gehen auf Raubzug. Vor allem jetzt, in der dunklen Jahreszeit, steigt die Gefahr dafür. Doch man kann sich schützen. "Mit der richtigen Sicherheitstechnik lassen sich Diebe abschrecken und Einbrüche verhindern", betont Stephan Carus.

Und Carus muss es wissen. Er ist seit 2017 bei der Polizeiinspektion Barnim als Präventionsberater tätig. In dieser Funktion berät er jeden, der Fragen zur Sicherung eines Gebäudes hat: Unternehmer, Vermieter, Hausbesitzer. Regelmäßig macht er auch Hausbesuche bei Bürgern. "Dann kann man zielführend beraten", so Carus, der hinzufügt: "Wir haben auch schon Bürger beraten, die noch gar nicht gebaut hatten und nur mit den Plänen des Architekten vorbeikamen – auch das ist möglich."

Lohnen kann sich eine Beratung in jedem Fall, denn der Wohnungseinbruchdiebstahl gehört noch immer zu den häufigsten Kriminalitätsbrennpunkten in Deutschland. Der Barnim macht da keine Ausnahme, doch seit einiger Zeit sind die Zahlen hier rückläufig. Verzeichnete die Polizei 2016 im Landkreis noch 373 Einbruchdiebstahldelikte, waren es im vergangenen Jahr nur noch 185. "Die Prävention wirkt", ist Carus überzeugt, der von einem landesweiten Trend spricht.

Schwachstelle Terassentür

Bei Einfamilienhäusern gehen Einbrecher fast immer nach dem gleichen Schema vor: Sie versuchen es zunächst an der Terrassentür oder an den Fenstern. "Beides wird verstärkt angegriffen", sagt der Barnimer Präventionsberater. Eingeschlagen werden die Fenster dabei eher selten, meist kommen Schraubenzieher oder Zangen zum Einsatz, um Fenster oder Fenstertüren aufzuhebeln. Eine effektive Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, bieten laut Carus sogenannte Pilzkopfbeschläge. Anders als die klassischen Rollzapfen, die sonst an Fenstern verbaut sind, verkrallen sich die Pilzkopfzapfen mit dem Fensterrahmen. "Bei einem Fenster empfehlen wir sieben bis acht Verschließpunkte, bei einer Terrassentür 17 bis 18", so Carus. So könne beides nur noch schwer aufgestemmt werden – und Einbrecher wären abgeschreckt.

Andere Optionen, die Sicherheit an den Fenstern zu verstärken, sind abschließbare Fenstergriffe oder Fensterstangenschlösser. Beides ist nachrüstbar, genau wie die Pilzkopfbeschläge.

Was die Sicherung von Haustüren angeht, gibt es ebenfalls mehrere mögliche Schwachstellen. Das Schließblech etwa. Es sollte mehrfach im Mauerwerk verankert sein. Zudem sollte der Schutzbeschlag bohrsicher sein, genau wie der Schließzylinder. Wichtig sei zudem ein Ziehschutz, sagt Carus, der betont: "Am wichtigsten ist der fachgerechte Einbau." Und: "Es sollten zertifizierte Firmen sein."

Bei der Suche nach der richtigen Firma gibt es ebenfalls Hilfe. Auf dem Bürgerportal der Brandenburger Polizei findet man dazu die sogenannte "Errichterliste", auf der Unternehmen gelistet werden, die sich auf Einbruchschutz spezialisiert haben. "Das ist unverbindlich und dient der Orientierung", so Carus.

Um eine gute, solide Sicherheitsbasis zu haben, sollte man als Hausbesitzer mindestens 3000 bis 4000 Euro investieren, empfiehlt der Präventionsberater der Polizei. Zusätzlich zum mechanischen Schutz (Fenster, Türen), gäbe es auch noch die Option, Alarmanlagen einzubauen. Die würden laut Carus aber lediglich Gelegenheitsdiebe abschrecken. Organisierte Banden ließen sich davon meist nicht beeindrucken.

Kontakt: Technische Präventionsberatung unter Tel. 03338 3611086, E-Mail: stephan.carus@polizei.brandenburg.de