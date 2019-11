Corvin Wickert

Hohenwutzen In den meisten Teilen Deutschlands würden sie erstaunte, wenn nicht gar verwunderte Blicke ernten. Klar, Billard gespielt wird überall, aber dass dabei Kegel umgestoßen werden müssen, ist nur regional verbreitet. Einer der zahlreichen Vereine im Kreis Märkisch-Oderland, in dem Billardkegler aktiv sind, ist der MTV Hohenwutzen. Im alten Schulgebäude an der Neuglietzenerstraße haben sie ihre Heimat, die Billardspielstätte.

Es gelingt den Oderdörflern, zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu stellen und dort ist eine der Hochburgen im Billardkegeln in der Region. Die erste Mannschaft spielt Woche für Woche sogar überregional in der Regionalliga um Punkte, das andere Team spielt auf Kreisebene.

Entstanden ist der Sport in Sachsen. Über die Lausitz breitete er sich dann nach Brandenburg aus. Früher wurde er in Kneipen ausgeübt – doch das hören die Billardkegler nicht so gerne. "Wir wollen als ernsthafte Sportart gelten", sagt Uwe Karbe, der vor mehr als 30 Jahren den Billardkegel-Kreisverband aus der Taufe hob, in der ersten Mannschaft des Zweitligisten Falkenberger SV spielt und sich zudem bei den in Bad Freienwaldes ausgetragenen Deutschen Meisterschaften erstmals den Titel bei den Senioren sicherte. Bei ihrem Bestreben, als Sportler wahrgenommen zu werden, seien die Billardkegler auf einem guten Weg, konstatiert er.

Kleiderordnung ist wichtig

Selbstverständlich werde bei Wettkämpfen, anders als in der Kneipe, kein Alkohol getrunken. Zudem habe die Kleiderordnung für die Billardkegler Positives bewirkt. Auf Landesebene trifft man die Sportler an den Billardtischen mit weißem Hemd und Weste an, auf Kreisebene zumindest im einheitlichen Mannschafts-Poloshirt.

Spielen die Billardkegler freitagabends oder sonntagvormittags um Punkte, wird es auch gerne mal richtig laut. In der Hohenwutzener Billardspielstätte können die Zuschauer durch große Fenster das Geschehen an den zwei Wettkampftischen beobachten. "Nach guten Stößen trommeln dann alle gegen die Scheiben", erzählt Karbe. Das Anfeuern des eigenen Spielers sei das eine – das andere, dem Gegner die Konzentration zu rauben. "Um gute Leistungen zu bringen, ist viel Training und Selbstdisziplin nötig", erläutert Uwe Karbe, der zur Billardkegel-Dynastie der Karbe-Familie mit Bruder Klaus sowie seinem Neffen Karl gehört.

Ein Zeitlimit oder feste Trainingstage gibt es nicht und über einen speziellen Trainer verfügt keine Mannschaft. "Deshalb", so sagt es Billardcrack Jörn Wickert, "machen es die Akteure meistens unter sich aus." Sie verabreden sich zwanglos zu Trainingspartien. Dabei geben sie sich gegenseitig Tipps und versuchen sich an schwierigen Bälle durchaus mehrfach."

Das eigentliche Training startet mit dem richtigen Stellen der Bälle und Kegel, in dem fünf Kegel mittig des Tisches platziert und die drei Bälle zunächst per Hand an die richtige Stelle drapiert werden. Der weiße, rote und gelbe Ball sind je nach Wusch des Spielers hinzustellen. Wichtig ist nur, dass der erste Stoß, so nennt man das Abschlagen des Balles, ausschließlich mit dem weißen Ball erfolgt.

Der Spielball ist rot

Gespielt wird mit dem Billardqueue, einem speziellen Spielgerät. Allerdings darf nur der rote Ball, mit dem Queue gespielt und damit die anderen Bälle in Bewegung gebracht werden. "Der rote Ball ist der Spielball. Wichtig ist zudem das Stellungsspiel, um in der darauf folgenden Situation eine bessere Chance auf Punkte zu haben. Auf guten Billardtischen können Distanzen von mehreren Bandenabschlägen und über etliche Meter Laufweg berechenbar gespielt werden", erläutert Jörn Wickert. Damit ist das Kegelbillard das technisch am weitesten entwickelte Billard an sich. Wettkampf-Kegelbillards sind noch beheizt.

Das Berühren des weißen mit dem gelben Ball ist erlaubt. Jedoch dürfen die Bälle nicht direkt in die speziell gedrechselten Holzkegel gespielt werden, sondern müssen erst einmal die Bande, die Seitenbegrenzung des Billardtisches, berühren und können dann Punkte machen. "Der Billardsport ist fraglos schwierig und erfordert mächtig Fingerspitzengefühl und Ballgefühl", so der Hohenwutzener. Auch wenn während des Trainings und der Spiele eine gelockerte Stimmung herrscht, ist Billard eine Sportart, die von den Akteuren einiges abverlangt und mit einer immensen Ernsthaftigkeit betrieben wird.