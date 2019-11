Heike Kaden

Strausberg Das Schwedter Aquarium ist für die Nachwuchsschwimmer des KSC Strausberg die jüngste Stätte des Erfolges gewesen. Bei den Offenen Kurzbahn-Landesmeisterschaften waren die Jahrgänge 2009 und älter startberechtigt.

Einmal mehr überzeugte Strausbergs Konstantin Bärs (Jahrgang 2008). Nachdem er sich in den Herbstferien mit der Landesauswahl im Trainingslager Lindow vorbereitete, bestätigte das Talent an der Oder eindrucksvoll seine Trainingsleistungen. Über die 800 Meter Freistil verpasste der neue fünffache Brandenburger Landesmeister in 10:25,10 Minuten den bestehenden Landesrekord denkbar knapp. Der KSC-Blondschopf tröstete sich jedoch mit den Titelgewinnen über die 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 200 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling sowie 800 Meter Freistil sowie fünf Vize-Landesmeistertiteln.

Zudem wurde das Nachwuchstalent mit seinem Trainer Felix Schulz für den zehnten Länderkampf am 24. November im Berliner SSE nominiert.

Damit nicht genug: Auch die weiteren Starter des KSC Strausberg präsentierten sich von ihrer Schokoladenseite. Luzie Leo (2003) wurde Landesmeisterin über 200 Meter Brust und Vizemeisterin auf der 100 Meterstrecke. Über 200 Meter Lagen war es die Bronzemedaille. Emil Zimmermann (2002) sicherte sich über 100 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling jeweils den Vizetitel und brachte zudem zwei Bronzemedaillen in den Strausberger Medaillenspiegel ein. Phil Friedebold (2007) holte über 400 Meter Freistil die Bronzemedaille. Gute Platzierungen unter den Top Ten erzielten Piet Grambauer, Kim Hahnefeld, Willy Kraus, Paul Kreft, Erik Kutzmarski, Lennard Linz und Magnus Schönfeld.

Zum Abschluss belegte die 4 x 50 Meter Freistilstaffel mit Emil Zimmermann, Erik Kutzmarski, Lukas Nachtigall und Maximilian Karl den siebten Platz.