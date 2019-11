Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dirk Lehmpuhl-Ponta ist neuer Vorsitzender des Tourismusvereins Oder-Region Eisenhüttenstadt (TOR). Er tritt die Nachfolge von Gabriele Brumme an, die nach 14 Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert hat, weiterhin aber dem Vorstand angehört. Bei der Jahresmitgliederversammlung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt. Hauptaufgabe des neuen Vorstandes wird unter anderem sein, mit der Stadt darüber Gespräche zu führen, an welchem Standort die Tourismusinformation sein wird. Die Stadt hat Pläne vorgestellt, die einen Umzug in das Linden-Zentrum vorsehen. Dies wurde von den Mitgliedern abgelehnt. Dirk Lehmpuhl-Ponta, der als Vorsitzender des Vereins Pro City Mitglied im Verein ist, warb dafür, mit der Stadt im Gespärch zu bleiben.

Kathrin Henck, Geschäftsführerin des TOR, präsentierte in ihrem Bericht vor den Mitgliedern auch statistische Angaben für das vergangene Jahr. Demnach haben 127 Gruppen eine Stadtführung gebucht, 55 Gruppen darüber hinaus ein ganzes Paket, das aus mehreren Bausteinen besteht, wozu auch der Besuch von Gaststätten gehören kann. Zwar ist im Vergleich zu 2017 die Zahl der Gruppen zurückgegangen, gleichzeitig stiegt die Teilnehmerzahl von 1746 auf 1970. Die durchschnittliche Gruppenstärke betrug 16 Personen. Mit diesem Angebot konnte der TOR einen Umsatz von rund 36 000 Euro erwirtschaften, fast 12 000 Euro mehr als 2017.