Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Schon bei einem Probenbesuch für die Presse wird klar: Hier werden haarsträubende Lügen erzählt. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bringen Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochne Krug" zur Premiere. Es gilt in Theaterkreisen als die deutsche Komödie schlechthin. Schon ein paar Minuten Probenbesuch zeigen: Dieses Stück ist zwar alt, aber nicht in die Jahre gekommen. Es ist aktuell und macht Lust auf mehr.

Uta Koschel, die seit dem Sommer die neue Schauspieldirektorin der ubs ist, hat sich gefreut, dass der "Krug" in den Spielplan aufgenommen wird. "Da habe ich gleich ,hier’ geschrien", erzählt sie und ist nun die Regisseurin des Stückes. "Es ist eine Geschichte zum Thema Amtsmissbrauch. Mir ist es ein Anliegen, dass wir das rausarbeiten, aber ohne den Dorfrichter Adam als Unsympathen dastehen zu lassen. Man mag ihn ja trotzdem."

Dieses Wort "trotzdem" schließt die Lügengespinnste ein, in die sich die Hauptfigur Dorfrichter Adam immer tiefer verheddert. Und das Corpus delicti, das den Stein ins Rollen bringt, ist eben jener zerbrochene Krug. Er versetzt den Dorfrichter Adam in peinliche Erklärungsnot. Ist er nächstens der jungen Eve nachgestiegen oder nicht? Uta Koschel sagt: "In der Probe ist es eine Lust zu beobachten, wie die Schauspieler arbeiten. Alles passt für mich auf wunderbare Weise zusammen."

Das Spiel bereitet inneres Vergnügen - sowohl den mitwirkenden Schauspielern als auch den Probenbesuchern. Schließlich sitzt der Richter über sich selbst zu Gericht. Ob und wie er aus dem Schlamassel herauskommt, in den er sich selbst hineingeritten hat, wird am Premierenabend gelüftet.

"Der zerbrochne Krug" schenkt nicht nur ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Uwe Heinrich. Außer ihm spielen auch Katarzyna Kunicka, Dominik Müller, Benjamin Schaup, Adele Schlichter, Uwe Schmiedel, Udo Schneider und Ines Venus Heinrich aus dem Schauspielensemble der ubs mit. Die Premieren laufen am 29. und 30. November im intimen theater. Sie sind allerdings bereits ausverkauft.