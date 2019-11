Nadja Voigt

Vevais (MOZ) Mit dem letzten Wochenende im November beginnt für viele Oderländer auch die Zeit des Schmückens. Denn so richtig weihnachtlich wird es erst, wenn der Tisch, die Stube oder auch die Terrasse verschönert sind. Ist der Totensonntag vorbei, kann es bunt werden. Doch selbst beim Grabschmuck ist erlaubt, was gefällt. Ein Blick in die Blumenfachgeschäfte in Bad Freienwalde oder Wriezen zeigt, dass auch mit Rot und Weiß Akzente gesetzt werden. Oder bunter Heide. "Früher waren auch mal Blau und mal Lila modern", erinnert sich Carla Hofmann vom Blumenstüb’l.

Mit der Mode gehen

Da sich die Floristik nach der Mode- und Möbelbranche richte, sei derzeit das Thema "Vintage" aktuell: dezente, pudrige Farben – Taupe oder Grün, Weiß und Altgold, Silber und Erdtöne. In diesen Farben – neben dem klassischen Rot und Grün – erstrahlen auch die Gestecke, die am Wochenende in Vevais zur Adventsausstellung präsentiert werden: Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. "Greta Thunberg wäre stolz auf uns", lacht die Inhaberin. Denn vieles wird recycelt und wiederverwendet. Folie hat sie in ihren Geschäften in Wriezen und Vevais schon vor langem verbannt, berichtet Carla Hofmann. Auch an den Rosen prangt ein Fairtrade-Siegel. Nur so stimmen die Bedingungen: Dort, wo sie mit weniger Pestiziden und zu besseren Bedingungen für die Angestellten angebaut werden. Und auch für ihre eigenen Fachkräfte. "Früher haben wir oft Ausschlag bekommen, sobald wir die Pakete geöffnet haben." Doch auch der Blumenmarkt wandelt sich. Was bleibt ist ein harter Preiskampf. "Die Discounter werden von denselben Firmen beliefert, bekommen aber viel bessere Konditionen", so Carla Hofmann. So käme der Preisunterschied zustande. Doch wer wert auf Individualität und nicht auf Massenware lege, der käme in die Fachgeschäfte, ist sie überzeugt. Auch Simone Rades in Bad Freienwalde lädt zur Adventsausstellung: Samstag von 8 bis 15 Uhr und Sonntag von 8 bis 12 Uhr.