Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Obwohl die Namensgebung eine schwere Geburt war, trägt die "Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule ihren Namen mit Würde. Das ist bei dem Elternabend (MOZ berichtete) deutlich geworden, zu dem die Schule anlässlich ihres kleinen Jubiläums eingeladen hatte. Seit zehn Jahren trägt die Schule den Namen der Begründer des Naturschutzes in der DDR.

Von der ersten Idee, die Schule 2005 Erna Kretschmann zu nennen bis zur feierlichen Namensgebung am 20. März 2009 dauerte es vier Jahre. Schulleiterin Angela Hannemann ließ den langwierigen Prozess der Namensgebung in ihrer Festansprache Revue passieren Bei der ersten Abstimmung in der Schulkonferenz gewann Karl Weise knapp vor Erna Kretschmann, Schule am Wald landete weit abgeschlagen hinten. In den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung kam der Dichter nicht gut an. Als am 20. Januar 2007 Kurt Kretschmann verstarb, einigte sich die Schule auf die beiden Kretschmanns. Wieder sträubte sich das Parlament und schlug Hildegard Schumacher vor. Doch dagegen verwahrte sich die Schule.