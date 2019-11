Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Am Donnerstag informierte die Stadtverwaltung darüber, dass die Karl-Marx-Straße in der kommenden Woche bis Freitag erneut einseitig gesperrt werden muss. Der Grund: Bauarbeiten. Bei vielen sorgte die Ankündigung für Verwunderung. Schließlich war die zentrale Verkehrsader in diesem Jahr bereits monatelang für den Bau der zentralen, barrierefreien Haltestelle in der Magistrale ganz oder teilweise gesperrt gewesen. Seit Mitte Oktober ist sie wieder frei. Nun muss auf einem Teilabschnitt in südlicher Fahrtrichtung zwischen Haltestelle und Lennépassage die Deckschicht erneuert werden.

Die Maßnahme aus der Bauunterhaltung habe sich erst nach der Fertigstellung der Haltestelle ergeben, teilt die Pressestelle mit. Den Baubetrieben habe es bis dahin an Kapazitäten gefehlt. Allerdings, so Stadtsprecher Uwe Meier, hätten auch "bei einem parallelen Bauen in der gesamten Magistrale keine Stellflächen zur Verfügung gestanden, es wäre von einer längeren Bauzeit auszugehen gewesen und die Kosten für die Verkehrsorganisation hätten sich erhöht". Die neue Asphaltschicht sei nötig, denn die Decke weise erhebliche Schäden auf. "Zudem war damit zu rechnen, dass in den Wintermonaten Frostaufbrüche zu einer Unbefahrbarkeit führen könnten."

Die Sperrung beginnt am Montag, 7 Uhr, auf Höhe Karl-Marx-Straße 183/184 und reicht bis zur Herrmann-Neumark-Straße. In Gegenrichtung bleibt die Magistrale befahrbar.