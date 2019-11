Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Ich "arbeite hauptsächlich präventiv, bin aber auch sofort zur Stelle, wenn Not am Mann ist", sagt Polizeiobermeister Sven Schumann (48). Seit neun Jahren ist er der zuständige Revier-Polizist im Amtsbereich Brieskow-Finkenheerd. In seinem Büro (Raum 304) im Amt in der August-Bebel-Straße 18 a kann man ihn jeden Dienstag in seiner Polizei-Sprechstunde von 14 bis 17 Uhr aufsuchen. Ansonsten leistet Sven Schumann regulären Dienst.

Wie wird die Sprechstunde angenommen? "Durchschnittlich kommen ein bis zwei Bürger mit ihren Anliegen zu mir", erwidert er. Thematisch sei alles dabei. Mit gutem Rat hilft er weiter, etwa bei Diebstahlsanzeigen. Er nimmt Anzeigen auf oder bearbeitet Unfälle. Vor allem solche durch Wildwechsel beschäftigen ihn öfter.

Im regulären Berufsalltag ist Sven Schumann an allen Ecken und Enden unterwegs: Er fährt Einsätze zu Unfall- oder Anzeigenaufnahmen, zur Vollstreckung von Haftbefehlen oder zu Fahrerermittlungen wegen nicht gezahlter Bußgelder bei Verkehrsdelikten.

In der Präventionsarbeit sind ihm die Kontakte zu den Kitas und Schulen wichtig. "Wir machen die Fahrradausbildung, stellen gerade in der Zeit nach den Sommer- und Herbstferien die Schulwegüberwachung sicher und überprüfen dabei beispielsweise die Fahrräder der Kinder, die teils zu Mängelzetteln an deren Eltern führen", erzählt er. Ob im Sommer oder wie jetzt auch in der Vorweihnachtszeit gehören die Begleitung von Umzügen und Streife-Gehen auf Weihnachtsmärkten zu seinen Aufgaben.

Schulen holen sich bei ihm Hilfe

Ein- bis zweimal im Jahr kommt es vor, dass es an den Grundschulen in seinem Bereich Probleme mit Schülern gibt. Dann ziehen alle Verantwortlichen bei der Prävention an einem Strang. Gemeinsam mit den betroffenen Schülern, den Eltern, dem Klassenlehrer und der Schulleitung versucht Sven Schumann bei einem Ortstermin, zu dem die Schule bittet, dem Kind plausibel zu erklären, was es falsch macht.

Der Bürger und dessen Wahrnehmung von Sicherheit: Diese vermittelt Sven Schumann durch Präsenz. Er fährt durch alle Dörfer und unterhält sich mit Bewohnern. Der eine oder andere Gesprächspartner ärgert sich etwa über Falschparker oder über zu schnell fahrende Autofahrer. Dann bekommt Sven Schumann zu hören: "Hier müssten Sie mal lasern".

Teilt er die Einschätzung, dass es im öffentlichen Raum in Brieskow-Finkenheerd friedfertig zugeht? "Es ist kein Schwerpunktgebiet", weiß er und betont: "Das ist das Ergebnis von Präventionsarbeit, also wenn wir Streifen ständig zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten fahren. Auch so etwas nehmen potentielle Täter wahr. Alles rotiert bei uns rund um die Uhr – und plötzlich ist die Polizei da!"

Wie können Bürger ihn bei der Prävention unterstützen? Sven Schumann: "Wenn Anwohner beispielsweise auffällige Fahrzeuge in ihren Wohnumfeld bemerken, die dort nicht hingehören, wo vermutlich etwas ausspioniert wird, wie später die Ermittlungen ergeben – dann", so wünscht er sich, "sollten sie sich die Kennzeichen notieren und die benutzten Fahrzeug-Marken und -Typen sowie die Anzahl und Merkmale der auffälligen Personen so gut wie möglich beschreiben." Wenn aber die Anrufer der Polizei mit solchen Informationen nicht dienen können: "Wonach", fragt Jens Schumann, "sollen wir dann suchen?"

Polizeisprechstunde des Revier-Polizisten für das Amt Brieskow-Finkenheerd, Polizeiobermeister Sven Schumann: Dienstag, 14 bis 17 Uhr (donnerstags nach Vereinb.) im Amt Brieskow-Finkenheerd, A.-Bebel-Straße 18 a. Tel. 033 609 88-294. E-Mail: sven.schumann@polizei.brandenburg.de.Polizeidienststelle Eisenhüttenstadt, Diehloer Straße 60, Telefon: 03364 425-0.