Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Klimawandel wirkt sich bereits aus, der Wasserhaushalt in Oranienburg hat sich nach extremen Sommerjahren mit Starkregen und zwei Dürresaisons ausgewirkt. Im Schlosspark wurden deshalb bereits hitzeresistente Stauden gepflanzt. Vor zwei Jahren startete die Lokale Agenda 21 zusammen mit den Stadtwerken, dem Institut für angewandte Gewässerökologie und der Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO die Studie Fowaks (Forum Oranienburger Wasser im Klimawandel – Anpassungsstrategien). Die Ergebnisse der vom Bundesumweltministerium unterstützten Studie, die auch für andere Kommunen interessant sein könnten, werden am kommenden Donnerstag, 28. November, ab 15 Uhr in der Orangerie im Schlosspark, Kanalsstraße 26a vorgestellt. Birgit Kodian gibt zunächst einen Überblick zum Projekt. Dann wird unter anderem über die Auswirkungen auf Wasserstraßen und Grünanlagen berichtet. Die Stadtwerke stellen ihre Regenwaserstudie vor. Außerdem soll über die Ergebnisse und deren Weiterverwendung diskutiert werden. Um Anmeldung bis zum 26. November wird gebeten: unter b.kodian@agenda21-oranienburg.de.