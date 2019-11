Es geht zügig voran: Auf einem Grundstück am Straussee in Strausberg werden die neuen Gebäude für die kleinen und großen Patienten der Kindernachsorgeklinik errichtet. Bauleiter Steven Feuereisen studiert eine Zeichnung. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Irina Voigt

Bernau (MOZ) In diesem April war es, als wir zum ersten Mal mit großer Erleichterung auf den Start und das Gelingen des Neubaus in Strausberg anstoßen konnten", sagt Sandra Bandholz, Geschäftsführerin der Kindernachsorgeklinik gGmbH in Bernau. Die Klinik nimmt als einzige in den neuen Bundesländern schwer kranke Kinder nach Herzoperationen oder Krebsbehandlungen mit ihren Familien zur sogenannten Familien-Reha auf.

Inzwischen geht es zügig voran und Baufortschritte sind gut zu erkennen. Investor Pete­­r Fritz, ein gestandener Bauunternehmer, und seine Frau Ingeborg haben vor drei Jahren eigens für den Neubau der Kindernachsorgeklinik die gemeinnützige "Stiftung für chronisch kranke Menschen" gegründet und investieren 20 Millionen Euro in das Vorhaben. Fünf Millionen Euro für die Innenausstattung – Therapiemittel bis hin zur Küchenausstattung – will und muss die Kindernachsorgeklinik selbst aufbringen. Dazu braucht es Sponsoren und Spender.

Seit elf Jahren kümmerte man sich in der Kindernachsorgeklinik gGmbH in der Bernauer Waldsiedlung um die Betreuung von Familien mit schwer kranken Kindern. Jetzt rüstet man hier zum Aufbruch. Die Einfamilienhäuser, in denen einst Minister und hochrangige DDR-Politiker wohnten, entsprechen ganz und gar nicht mehr den Anforderungen an moderne Reha-Konzepte. Ganz abgesehen vom baulichen Zustand und den stetig teurer werdenden Jahresverträgen vom Vermieter, die längeres Planen unmöglich machen.

Bis 2021 soll die neue Klinik in Strausberg am See fertig sein, so das ehrgeizige Ziel des Investors und so der innige Wunsch der Mieter, der Kindernachsorgeklinik gGmbH. In Strausberg am See können dann nicht nur wie bisher 25 Patienten und ihre Familien betreut werden, sondern 60. Es wird die Möglichkeit geschaffen, ältere Kinder und Jugendliche, die nicht mehr mit ihren Eltern kommen, entsprechend zu betreuen. Es wird moderne, geräumige Appartements geben, in denen Familien komfortabel untergebracht werden können. Zudem werden Voraussetzungen für Abwechslung und Freizeitgestaltungen geschaffen.

Rund 2600 Familien waren bisher in der Waldsiedlung und trotz der oft anstrengenden Bedingungen sind sie des Lobes voll, wenn sie nach drei Wochen wieder abreisen. In dieser familienorientierten Reha gibt es für sie – zum ersten Mal seit Langem – genügend Zeit, durchzuatmen, sich um Geschwisterkinder, die in der akuten Phase des Krankheitsverlaufs oft zu kurz kommen, zu kümmern. Für diese stehen hier eigene Erlebnisse im Programm. Zwei Drittel der Fälle, die zur Reha kommen, sind kardiologische, ein Drittel onkologische und fünf Prozent sind verwaiste Eltern, die ein Kind an die Krankheit verloren. Und der Bedarf an solch familienorientierter Reha ist groß und wächst stetig. Derweil liegen die Wartezeiten für andere derartige Einrichtungen deutschlandweit schon bei drei bis sechs Monaten.

Barrierefrei im neuen Haus

"Eine Gefahr, dass die Einrichtung nicht ausgelastet sein wird, sehe ich nicht. Wir können in ­Strausberg die Standards moderner Reha viel besser erfüllen als bislang, alle Therapieeinrichtungen werden endlich behindertengerecht sein. Derzeit sind die Stationen in sechs verschiedenen Häusern untergebracht und die Patienten und ihre Eltern müssen bei Wind und Wetter die Wege dazwischen zurücklegen", sagt die Geschäftsführerin.

Die Bernauer Nachsorgeklinik gehört zur Muttergesellschaft Tannheim im Schwarzwald, einer Einrichtung, die es dort seit über 25 Jahren gibt. "Auch auf die dortigen Erfolge und Erfahrungen begründen wir unsere Ziele", erklärt Sandra Bandholz. Zum Team in Wandlitz gehören neben Medizinern Physio- und Psychotherapeuten, Sozialpädagogen, Erzieher, Ergotherapeuten, Logopäden und andere Fachleute. Heute schon steht fest, dass über 90 Prozent des medizinischen Personals und der Ärzte den Umzug nach Strausberg mitmachen wollen. Durch die Erweiterung des Familien-Reha-Angebotes auch für Jugendliche kommen zu den Kinderkardiologen und -onkologen nun die für dieses Alter hinzu. Auch eine Abteilung für Mukoviszidose wird es im neuen Haus geben können.

Sandra Bandholz erklärt am Beispiel der Logopädin, wofür weitere Mittel benötigt werden, die gesammelt werden sollen, da die Kostenträger dafür nicht aufkommen. Erst seit Anfang 2017 tragen die Renten- und Krankenkassen 65 Prozent der Kosten für solch eine familienorientierte Reha. Allerdings reicht das finanziell noch lange nicht. Und so ist die Klinik stets auf viele große und kleine Sponsoren und Spender angewiesen. "Frisch operierte Kinder kommen meist mit Sonden aus dem Akutkrankenhaus zur Reha. Die Logopädin hilft, diese Sonden zu ziehen und auch die richtige Nahrungsaufnahme wieder zu lernen", sagt Sandra Bandholz. Da hätten Eltern verständlicherweise große Angst, etwas falsch zu machen. Diese Angst könne ihnen schon während der Reha genommen werden und nach 28 Tagen, wenn es nach Hause gehe, könne das Kind wieder richtig essen. "Wir halten diese Zusammenarbeit mit Logopäden für unersetzlich, die Kosten-träger sehen das immer noch anders."

Schon seit Längerem sammelt die Deutsche Krebsnachsorgegesellschaft für die Finanzierung der Ausstattung der Kinderklinik und den laufenden Betrieb und hat bereits rund zwei Millionen Euro gespendet. Seit Oktober 2016 trug auch die Klinik selbst durch ideenreiche Aktionen und enge Zusammenarbeit mit Spendern 150.000 Euro zusammen. Und aus der jährlichen "Tour der Hoffnung – Radeln für einen guten Zweck und Onkologie-Patienten" kamen 100.000 Euro zusammen.