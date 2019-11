Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Darmkrebs ist der zweithäufigste Tumor in Deutschland. Rund 75 000 Menschen erkranken daran jährlich. Das Risiko steigt vor allem ab dem 50. Lebensjahr rapide. Immerhin neun Prozent der Bevölkerung erkranken daran. Zwar sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen, doch die Krankheit sei vor allem männerlastig, erklärte Chefarzt Dr. Kai Eggers beim Patientenvortrag im Rahmen der Reihe des Seelower Lutherstiftkrankenhauses "Gesund im Oderland".

Das Tückische: "Der Tumor ist relativ symptomarm. Wenn die Schmerzen kommen, dann hat der meist schon in Nachbarorganen, vor allem in der Leber und Lunge, Metastasen gebildet", machte Dr. Eggers deutlich. Bei aller Dramatik habe der Darmkrebs aber noch eine Besonderheit. Er braucht in der Regel eine lange Zeit zum Wachstum. Bei keinem anderen Krebs könne deshalb rechtzeitige Vorsorge helfen, ihn zu heilen. Der Chefarzt machte dies anhand von Bildern deutlich. Bilder, die bei der Darmspiegelung, wie sie an jedem Wochentag im Seelower Krankenhaus stattfinden, dokumentiert werden. In den vergangenen Jahren habe es viele Aktionen gegeben, um die Scheu vor der Untersuchung zu nehmen, resümierte Dr. Eggers.

Die Methoden seien zudem deutlich verfeinert worden. Die Patienten erhalten eine Kurznarkose. "Und die ist so ausgerichtet, dass sie wirklich nur für die Zeit der Untersuchung wirkt. An unserm Krankenhaus gibt es ein eingespieltes gutes Team, das den Patienten jederzeit umsorgt." Dazu gehöre auch ein umfassendes Vorgespräch Tage vor der Untersuchung. "Wir klären auf, stehen für alle Fragen bereit, erläutern Risiken, beantworten Nachfragen, und das auch direkt vor der Untersuchung", betonte der Chefarzt.

Der erste Weg führe immer zum Hausarzt. Der überweist den Patienten, der sich dann einen Termin besorgen muss. Ein Punkt, der sofort zu Zwischenfragen führte. Wer zur Vorsorgeuntersuchung will, der müsse sich auf eine längere Anmeldefrist einstellen, räumte Dr. Eggers ein. Am Seelower Krankenhaus liege man derzeit bei etwa vier Monaten. Termine für 2020 werden erst wieder im Januar vergeben. Diese lange Zeit gebe es auch, weil natürlich akute Fälle kommen, die dann Vorrang haben.

Balastarme Kost empfohlen

Beim Vorgespräch erhält der Patient zwei Beutel mit einem Pulver, dass er mit viel Flüssigkeit einnehmen muss, um den Darm zu reinigen. Gut eine Woche vorher soll er möglichst ballastarme Kost zu sich nehmen. Weil nämlich ein nicht verdautes Apfelschalenstück genau dort an der Darmwand kleben bleiben kann, wo sich ein Polyp befindet. Um den geht es nämlich bei der Darmspiegelung. Das Untersuchungsgerät mit Lichtquelle und Kamera verfügt auch über eine Vorrichtung, um während der Untersuchung Polypen zu entfernen. Das Gewebe wird im Nachgang untersucht. Der Patient erfährt binnen weniger Tage das Ergebnis. Dies sei der große Vorteil eines kleinen Krankenhauses wie Seelow, sagte der Chefarzt. Es gebe kurze Wege und Absprachemöglichkeiten. Dies gelte auch bei möglichen Komplikationen, bei denen umgehend ein Chirurg zur Stelle sein könnte.

Untersucht wird der 1,10 bis 1,20 m lange Dickdarm, der den Dünndarm umgibt. Die meisten Tumoren würden sich schon im Anfangsbereich des Dickdarms entwickeln. Dennoch sei eine Untersuchung des kompletten Dickdarms unumgänglich. Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg werde jeder Winkel durchleuchtet. Bei mehr als der Hälfte der Patienten, die in Seelow solch eine Untersuchung vornehmen lassen, werden die Ärzte fündig, können reagieren, ehe der Tumor so weiter wächst, dass er Metastasen bildet und für den Betreffenden eine schmerzhafte Leidensgeschichte beginnt. Allein diese Tatsache sei es wert, sich Zeit für dieses Vorsorgeprogramm zu nehmen, warb Dr. Eggers. Berufstätige erhalten auch von den Krankenhausärzten die Krankschreibung.

Darmspiegelung ab 50

Frauen können bei ihrem Hausarzt ab dem 55. und Männer ab dem 50. Lebensjahr eine von den Krankenkassen finanzierte Darmspiegelung als Vorsorge vornehmen lassen. Eine Besucherin wollte wissen, ob eine solche Untersuchung nicht auch per MRT, also in der Röhre, möglich wäre. Rein theoretisch schon, so der Chefarzt. Doch auch dafür müsste der Patient die Prozedur der Darmentleerung auf sich nehmen. Die oft sehr kleinen Polypen seien aber auch im MRT schwer erkennbar. Zudem würde dann die Darmspiegelung folgen, müsste der Betreffende also noch einmal die Entleerungskur absolvieren. Bei wem übrigens nichts gefunden wird, der hat für gut zehn Jahre die Sicherheit, dass er nicht an Darmkrebs erkrankt. Erst dann würde die nächste Vorsorgeuntersuchung folgen.