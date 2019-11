Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn taghelle Blitze am Himmel zucken, es kracht und donnert, dann piept es in manchen Häusern mitunter unter der Decke. Denn starke Gewitter können Rauchmelder auslösen. Ein solche "technische Fehlalarmierung" könne durch "äußere magnetische Felder", wie bei einem Starkgewitter, ausgelöst werden, erklärt Helmut Otto, Leiter der Frankfurter Berufsfeuerwehr. 56 Mal mussten die Kameraden wegen eines solchen falschen Alarms in diesem Jahr bereits ausrücken. 2018 waren es 61 Male. Trotzdem sieht der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz Brandmeldeanlagen als "Segen für die Gesundheit und Sicherheit von Bürgern".

Da es sich dabei um technische Geräte handelt, so Otto, seien sie nicht vollkommen fehlerfrei. Es kann immer mal wieder zu Störungen kommen. "Im Einzelfall sind diese natürlich unangenehm", erklärt Otto. "Viele kaufen auch minderwertige Ware", sieht Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, das Problem bei billigen Rauchmeldern. Im Schnitt sollen die Batterien zehn Jahre halten. "Viele halten nur zwei oder drei Jahre", stellt Welenga bei den Einsätzen in Frankfurt fest.

Im Schnitt gibt es insgesamt 110 Falschalarme im pro Jahr. "Ein relativ stabiler Wert", findet Otto. Bis zum 12. November diesen Jahres waren es 101 Einsätze, bei denen die Feuerwehr wieder unverrichteter Dinge abzog. Falschalarme unterteilen sich in "technische Fehlalarmierungen", "Täuschungsalarme" und "böswillige Alarme". Bei "Täuschungsalarmen" lassen sich Feuermelder "an der Nase herumführen" – durch Zigarettenqualm, Schweißarbeiten, Staubaufwirbelung, durch Braten in der Küche oder Wasserdampf. Wegen der Sensoren in den Geräten seien diese Täuschungen nicht zu hundert Prozent zu vermeiden. "Deswegen gibt es Rauchverbote oder müssen Schweißarbeiten angemeldet werden." Mutwillig Brandmeldeanlagen einzuschlagen, gehöre zur Kategorie der "böswilligen Alarme".

Mit der Weiterentwicklung der Technik seien die Rauchmelder nicht mehr so anfällig, wie in den ersten Jahren. Seit Juli 2016 müssen Rauchmelder in Neu- und Umbauten angebracht werden. Für bestehende Wohnungen haben Eigentümer laut Bauordnung noch bis Ende 2020 Zeit. In 97 Prozent der Fälle brenne es am Einsatzort (noch) nicht, nachdem Rauchmelder angeschlagen haben und die 112 gewählt wurde, so Otto. Bei den restlichen drei Prozent handele es sich dann oft um Großeinsätze. So wie beim verheerenden Brand im Wichernheim 1997, wo es acht Tote gab.

Werden drei bis vier Einsatzfahrzeuge bei einen normalen Einsatz benötigt, sind es bei größeren bis zu acht. 800 bis 1500 Euro kostet einmal Ausrücken bei der Berufsfeuerwehr, samt Personal, Löschfahrzeugen, Materialkosten etc. Summiert wären das im Jahr 2018 für alle Falschalarme 110 000 Euro und für die gewitterbedingten Fehlalarme 61 000 Euro bei gut 1000 Euro für einen durchschnittlichen Einsatz. Eine Menge Geld für Einsätze, bei denen die Rettungskräfte "umsonst" vor Ort sind. Insgesamt rückten die Kameraden 960 Mal im vorherigen Jahr aus: Von technischer Hilfeleistung über Verkehrsunfälle, Ölspurbeseitigung bis zu Bränden. In diesem Jahr sind es bisher 770 Einsätze gewesen. "In der Weihnachtszeit kommt es zu einem leichten Anstieg der Notrufe", sagt Otto aus Erfahrung. Seit Elektro-, Wachskerzen abgelöst haben, brennen aber nur noch wenige Adventskränze. "Die Batterien regelmäßig wechseln", ist Ottos Tipp, um Fehlalarme bei den eigenen Rauchmeldern zu vermeiden.