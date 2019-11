Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Eltern von Schulkindern sowie Senioren berät Thomas Wilke, Inhaber des Fürstenwalder Fahrradladens "Bikes4ever", zur Fahrradsicherheit am häufigsten.

"City- und Trekkingräde sind ohnehin mit der vorgeschriebenen Beleuchtung ausgestattet", sagt er. Dazu gehören laut Straßenverkehrs-Zulassungsordnung ein oder zwei Scheinwerfer und ein weißer Rückstrahler (Reflektor) vorne, sowie mindestens ein Schlussleuchte für rotes Licht und ein roter Rückstrahler hinten. "Scheinwerfer und Rückstrahler sind heute meist in einem Gerät verbaut", sagt Wilke. Und das ist laut Sandra Genschmar von der Abteilung Prävention der Polizei auch erlaubt. Nicht zulässig sind hingegen blinkende Schweinwerfer oder Schlussleuchten, wenn sie als einziges Licht dienen.

Zur Pflichtausstattung, so Genschmar weiter, gehören zudem zwei gelbe Reflektoren an jedem Pedal. Außerdem an den Längsseiten des Fahrrads zwei um 180 Grad versetzte gelbe Speichenreflektoren pro Rad oder ringförmig reflektierende weiße Streifen an Reifen oder Speichen.

Batteriebetrieb erlaubt

War bis 2013 ein Dynamo Pflicht, dürfen heute laut Polizei für den Betrieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte auch wieder Batterien oder andere wieder aufladbare Energiespeicher eingesetzt werden. Die Beleuchtung, so Sandra Genschmar, "darf abnehmbar sein, muss jedoch während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Lichtverhältnisse es erfordern, angebracht werden".

In seinem Fürstenwalder Geschäft verkauft Thomas Wilke vermehrt Räder komplett ohne Beleuchtung. "Das sind Lifestyle-Räder, da kommt es auf die Optik an", sagt er. Um die Fortbewegungsmittel verkehrssicher zu machen, gibt es im Fachhandel Lampensets. "Die fangen bei 20 Euro an und können mit integriertem Abblend- und Bremslicht bis zu 300 Euro kosten", sagt Wilke. Auch gebe es Unterschiede in der Beleuchtungsstärke (Lux). Die sollte möglichst hoch sein, empfiehlt Sandra Genschmar von der Polizei.