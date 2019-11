MOZ

Havanna (MOZ) Mitglieder vom Kinder- und JugendtanzensembleNeuenhagen sind zu den Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag der kubanischen Hauptstadt Havanna als Teil einer deutschen Künstlerdelegation zu Gast gewesen. Hier haben sich vier junge Damen an der bekannten Uferstraße Malecon im Spagat aufgereiht. Die Neuenhagener erlebten Staatsakt und das Abschluss-Feuerwerk über dem Capitol, waren zu Gast beim Ballet Revolution, tanzten bei der Premiere des Traumzauberbaums in Kuba mit, konnten in der staatlichen Ballettschule in Havanna Unterricht und Proben anschauen und eigene deutsche Folkloretänze zeigen. Natürlich wurde auch bei vielen anderen Gelegenheiten getanzt.