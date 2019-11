Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Das Theater im Glien zeigt aktuell die Komödie "Lauter krumme Dinger" von Norbert Franck. Nach der ausverkauften Premiere im November folgen weitere Aufführungen am 1. Dezember, sowie im Januar, Februar und März kommenden Jahres.

Darum geht es im Stück: Sylvie Meisel ist verzweifelt. Die Ehe mit Egon droht an zunehmender Entfremdung zu scheitern. Sie schüttet ihr Herz mal wieder vor ihrer Freundin Nora Bollermann aus, die das bald nicht mehr hören kann. Weil es immer wieder nur darum geht, dass Egons Einstellung zu Frauen haarsträubend konservativ ist. Er duldet nicht, dass Sylvie einer beruflichen Beschäftigung nachgeht, weil sich das in seinen Augen "nicht schickt". Er sieht sich allein als Ernährer der Familie, sein Antiquitätenladen "schmeiße ja auch genug ab". Doch seit Tochter Biggie aus dem Haus ist, langweilt Sylvie sich zu Tode und hat, zusammen mit Nora und natürlich ohne Egons Wissen, die Erlebnisbar "Dancing Queens" eröffnet, die am Rande von Berlin Nachtschwärmer anlockt. Dieses streng geheime Projekt erfordert höchste Konzentration und entsprechendes Organisationstalent, um es vor Egon zu verbergen.

Was Sylvie nicht weiß, ist, dass Egon ebenfalls ein Geheimnis mit sich herum trägt, dessen Entdeckung ähnlich verheerende Folgen haben würde. Egon war zu früheren Zeiten mal ein erfolgreicher Einbrecher, der so clever war, dass er nie geschnappt wurde. Egon hat mit dieser Vergangenheit aber schon lange abgeschlossen und lebt jetzt ehrlich und solide. Bis er eines Tages von Tekla Hermes aufgesucht wird, mit der er damals ein Verhältnis hatte.

Zu allem Überfluss meldet sich auch noch sein Einbrecherkumpel Dickie Finster aus dem Knast und aus der Vergangenheit zurück und versucht ihn zu einem erneuten "Supercoup" zu überreden. Das Lügengebäude droht auseinander zu brechen! Dummerweise heften sich nun auch noch Kriminalkommissar Fred Kronisch und seine Assistentin Nathalie Knopf an Dickies Fersen, um seinen neuesten Aktivitäten auf die Spur zu kommen...

Alle Aufführungen finden im Schwanenkrug in Schönwalde-Glien statt. Karten gibt es telefonisch unter 0152/55328403 oder online auf www.theater-im-glien.de. Die nächsten Termine sind der 1. Dezember (Dinner), 26. Januar, 9. Februar, 15. März und 29. März. Beginn ist jeweils 17 Uhr. Gegebenenfalls sind Restkarten an der Abendkasse erhältlich.