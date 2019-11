Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mehr als 100 Leuchten sorgen für verschiedene Akzente und Lichtbilder - sie setzen die Kreisstadt am kommenden Samstag, 30. November, in ein anderes Licht. Rathenow aus Licht heißt es ab 17.00 Uhr, wenn die Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung aus und die rund Leuchten eingeschaltet werden.

Im vergangenen Jahr wurden Bilder zur Stadtentwicklung mit historischen Ansichten am Giebel des KWR-Gebäudes in der Berliner Straße projiziert, in dem das Modehaus Sandbrink zu finden ist. In diesem Jahr wird eine besondere Installation die Volksbank in Szene setzen. Historische Aufnahmen aus der Geschichte der Bank sind zu einer Videosequenz zusammengeschnitten. "Wir werden die Häuser in der Berliner Straße in diesem Jahr wieder etwas anders beleuchten, um Abwechslung zu schaffen", sagt Philipp Günther von der Rathenower Veranstaltungsfachfirma Sounds Power Event GmbH.

Wieder können sich die Besucher der Innenstadt bei der Modenschau der Innenstadthändler auf dem Lightwalk auf dem August-Bebel-Platz über Trends in der Festtags- und Wintermode informieren. Nachdem Bürgermeister Ronald Seeger die Veranstaltung um 17.00 Uhr eröffnet hat, wird Mode für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren gezeigt. "Die 16 Models präsentieren Kleidung der Geschäfte Mode Sandbrink, Janine B. und Modehaus Wendt sowie Accessoires von Lange Schuhe & Leder", sagt Petra Sandbrink. Kräftige Farben seien derzeit angesagt sowie kuschelige Sachen mit Pelz- und Lederimitaten. "Teile der Modenschau werden erstmals mit Livemusik begleitet. Musischüler werden dazu spielen", wirbt Janine Fürstenberg.

Nach der Modenschau laden die Innenstadtgeschäfte zum Bummeln, Stöbern, Shoppen, aber auch zu einem Glas Sekt oder Glühwein und Gesprächen ein. Bis 21.00 Uhr sind die Geschäfte entlang der Berliner Straße im Innenstadtbereich geöffnet. "Am ersten Adventssamstag haben die Geschäfte durchgängig von 9.00 bis 21.00 Uhr geöffnet", weist Petra Sandbrink hin. Bereits ab 14.00 Uhr können besondere Angebote des City-Centers in Anspruch genommen werden. Zu Rathenow aus Licht werden die Besucher mit Musik von einem DJ unterhalten, Kinder können an einem Kreativstand des Freizeithauses Mühle basteln und sich ihre Gesichter mit Leuchtfarben gestalten lassen.

"Rathenow aus Licht ist eine der schönsten Veranstaltungen und immer gut angenommen. Vor der ersten Veranstaltung 2012 sind die Rathenower gern in andere Städte gefahren. Nun besuchen sie die Veranstaltung und den Weihnachtsmarkt an seinem ersten Wochenende", so Sandbrink. Möglich wird Rathenow aus Licht durch das Engagement und mittels Spenden von Firmen der Innenstadt und des Vereins Unternehmer für Rathenow.