Juliane Keiner

Mittelmark (moz) Weihnachtsstern, Krippenspiel, Schneemann... in der Vorweihnachtszeit wird in vielen Familien gebastelt. Wie wäre es, wenn Ihr, liebe Kinder, mit euren Basteleien, tolle Preise gewinnen könntet?

Das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark und BRAWO rufen auch in diesem Jahr auf: Gebt her eure Weihnachtsbasteleien! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ran an Schere, Klebstoff und Stifte. Bis zum 16. Dezember können alle Bastelfreunde aus dem Landkreis ihre weihnachtlichen Werke einreichen. Die drei Erstplatzierten dürfen sich noch vor Weihnachten über drei wundervolle Gutscheine - einzulösen in der SteinTherme Bad Belzig, der Buchhandlung Ritter und dem Spielwarengeschäft idee+spiel - freuen!

Und auch die Teilnehmer des beliebten Bastelnachmittages des Netzwerkes am kommenden Dienstag, 26. November, von 13.00 bis 18.00 Uhr bei Stoff-Wetzling, Puschkinstraße 13, können mit ihren Basteleien am Wettbewerb teilnehmen. Die weihnachtlichen Basteleien - es darf natürlich auch geschraubt, gesägt und gebacken werden - können postalisch das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark, z.H. Wenke Büdke, Niemegker Straße 45 in 14506 Bad Belzig geschickt oder vorbeigebracht werden.

"Wir freuen uns sehr auf viele, viele kreative Beiträge", so die Netzwerk-Koordinatorin Daniela Wiederhold, Mitarbeiter Wenke Büdke und Redakteurin Juliane Keiner.