Oranienburg (MOZ) Schläge, Tritte, Bedrohungen, Stalking, Vergewaltigungen – in Oberhavel, Brandenburg und ganz Deutschland haben Frauen nahezu täglich unter Gewalt zu leiden. Um darauf aufmerksam zu machen, laden zahlreiche Organisationen, Vereine und Kommunen am internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen" am kommenden Montag in Oberhavel zu verschiedenen Aktionen ein.

Flagge

Bereits am 21. November wurde die hellblaue Flagge der bundesweiten Aktion "Frei leben – ohne Gewalt" vor dem Oranienburger Schloss gehisst. Am 25. November wird um 11 Uhr eine Aktionsfahne vor der Kreisverwaltung, Adolf-Dechert-Straße 1, in Oranienburg hochgezogen.

Film

Der Märkische Sozialverein lädt am 25. November um 20 Uhr ins Oranienburger Kino, Berliner Straße 40, in Saal 4 ein. Es gibt eine kostenlose Vorführung des Films "Nach dem Urteil", in dem es um ein Scheidungsdrama geht.

Aktion

Auf eine hohe Beteiligung in Oberhavel wird bei der bundesweiten Aktion "Wir brechen das Schweigen" gesetzt, bei der sich Frauen und Männer mit dem Aktionsplakat fotografieren lassen können und dieses Foto dann mit dem Hashtag #schweigenbrechen in den sozialen Netzwerken teilen sollen. Außerdem wird der neue Kampagnen-Spot mit Schauspielerin Alina Levshin in den Bussen der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ausgestrahlt.

Anruf

Zudem wird auf das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam gemacht. Es bietet Betroffenen rund um die Uhr kostenfrei, anonym, mehrsprachig und barrierefrei unter der Nummer 08000 116016 die Möglichkeit, sich vertraulich beraten zu lassen.

Theater

Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oberhavel sowie der Städte Hennigsdorf und Oranienburg laden am Donnerstag, 28. November, zum Bühnenstück "Kassandra" nach Christa Wolfs Erzählung ein. Zu sehen ist das Stück mit Cornelia Gutermann-Bauer als "Kassandra" um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Oranienburg. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter: stadtbibliothek@oranienburg.de.

Prävention

"Fass mich nicht an!" ist eine Gewaltpräventionsschulung für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Das Training bietet der MSV Oranienburg in der Liebigstraße 4 am 30. November an. Anmeldung: Telefon 03301 6896950.