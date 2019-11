Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Am 4. Dezember lädt die Stadt Nauen alle Interessierten zur öffentlichen Beteiligung an der Erarbeitung eines Leitbildes für die Stadt Nauen im Jahr 2030 in die Aula des Goethe-Gymnasiums ein. Die Stadt will gemeinsam mit den Bürgern der Frage nachgehen, wie Nauen auch in der Zukunft lebenswert sein kann. "Ein Leitbild gibt Auskunft zum Selbstverständnis der Stadt und benennt in kurzen Sätzen die zentralen Ziele der Bereiche städtischen Handelns und bildet damit die Grundlage für die künftige Entwicklung der Stadt. Dabei werden keine Handlungsfelder ausgespart. Es geht um die Stadt- und Dorfentwicklung genauso wie um Umwelt, Arbeiten und Einkaufen, Infrastruktur und Verkehr, aber auch um die Themen Gesellschaft, Bildung, Kultur, Sport und Tourismus, Verwaltung und Bürgerservice", heißt in der Ankündigung der Veranstaltung. Die Diskussion zur Zukunft der Funkstadt beginnt um 18 Uhr.