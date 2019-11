Dietrich Schröder

Stettin (MOZ) Der zuverlässige Gebrauchswagen! Mit diesen Worten wird auf einem Plakat aus den 1930er-Jahren für den "Stoewer Arkona" geworben.

Einen Pkw der gehobenen Mittelklasse, der damals als Tourenwagen, Limousine, Cabriolet oder offener Sportwagen auf Deutschlands und Europas Straßen unterwegs war. Auch Max Schmeling, der Box-Weltmeister im Schwergewicht, fuhr solch ein Auto, das nach dem Kap Arkona auf der Insel Rügen benannt war. Und selbst Paul von Hindenburg – damals Reichspräsident der Weimarer Republik – war in einem Stoewer unterwegs. Freilich in einem Luxuswagen, der extra für ihn als Staatsoberhaupt angefertigt worden war.

Dass dieses und andere beliebte Modelle jener Zeit aus einer Fabrik in Stettin kamen, wissen heute nur noch Insider. "Die Stoewer-Werke waren damals genauso bekannt wie Mercedes oder Horch", berichtet der heutige Stettiner Oberbürgermeister Piotr Krzystek stolz.

Doch während des Zweiten Weltkriegs – als in der Stettiner Fabrik nur noch Einheits-Pkw und Kettenkräder für die Wehrmacht gefertigt wurden, ging die Ära, die die Brüder Bernhard und Emil Stoewer 1899 mit Motorrädern begründet hatten, dem Ende entgegen. Ihr Vater, der Feinmechaniker Bernhard Stoewer Senior, hatte 1858 als Feinmechaniker seine Firma mit der Produktion von Nähmaschinen eröffnet. Doch nachdem Stettin 1945 an Polen kam, wurden die deutschen Werksanlagen demontiert und in die Sowjetunion verbracht.

Es sollte 74 Jahre dauern, bis an diesem Donnerstag wieder ein auf Hochglanz polierter blauer Stoewer Arkona ins Stettiner Technik-Museum fuhr. Darin saß neben Oberbürgermeister Krzystek der 79-jährige Manfried Bauer, ohne den diese Heimkehr unmöglich gewesen wäre.

"Ich bin 1941 in Stettin geboren", berichtet der Deutsche, der im südhessischen Wald-Michelbach lebt. An seine frühe Kindheit in der Oderstadt, die 1945 mit der Flucht endete, hat er keine Erinnerung mehr. "Und dass hier Autos produziert wurden, erfuhr ich auch erst bei einem Besuch 1984", verrät der agile Pensionär. Da er selber wie einst Bernhard Stoewer Feinmechaniker gelernt hat, war sein Interesse sofort entfacht.

Im Laufe der Jahre entstand seine Sammlung aus sieben verschiedenen Modellen, angefangen vom im Jahr 1913 gebauten C-2, der damals noch ohne Aufbauten nach Großbritannien exportiert wurde. "Diesen Wagen habe ich 1999 im englischen Beaulieu nahe der Südküste ersteigert", berichtet Bauer. Und dass der Wagen eine reiche Geschichte hinter sich habe – von der Nutzung durch die Royal Navy im Ersten Weltkrieg bis hin zum viel späteren Einsatz in historischen Spielfilmen. "Die abergläubischen Engländer machten aus dem Baujahr 1913 das Jahr 1912, weil 13 für sie eine Unglückszahl ist", berichtet er.

Ähnliche Geschichten könnte der Deutsche auch über die sechs anderen Autos sowie 900 weitere Gegenstände berichten, die er an das Stettiner Technik-Museum verkauft hat. Umgerechnet rund 700.000 Euro hat er dafür erhalten. Recht wenig im Vergleich dazu, was er von betuchten Sammlern oder Geldanlegern hätte bekommen können. "Aber ich wollte, dass diese Sammlung zusammenbleibt. Und der beste Platz dafür ist Stettin", sagte Bauer auf der großen Eröffnungsparty, die das Museum seiner Sammlung zu Ehren veranstaltete.