BRAWO

Brandenburg an der Havel Am 20. November begann der letzte Chi Gong-Kurs der Akademie 2. Lebenshälfte in diesem Jahr. Er wird vom Chi Gong Meister Björn Strobelt geführt. Bis zum 18. Dezember treffen sich die Teilnehmer immer mittwochs von 11 bis 12 Uhr im Fitnesscenter in der Wilhelmsdorfer Landstraße 39 b. Einige Plätze sind noch frei. Chi Gong ist eine alte chinesische Bewegungslehre, die das Immunsystem stärkt und die Selbstheilungskräfte des Körpers mobilisiert. Durch die langsamen, runden Bewegungen wird die Bewegungsfähigkeit der Gelenke erhalten und verbessert. Die Muskeln werden sanft beansprucht und so gestärkt. Durch die ruhige Atmung wird der Atem reguliert. Chi Gong wirkt meditativ und stärkt die Körperwahrnehmung. Chi Gong ist eine der vier Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und wird auch therapeutisch eingesetzt. Chi Gong kann in allen Altersstufen geübt werden. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Interessierte melden sich bitte unbedingt vorher bei Solveigh Calderin an: 03381/410088, mobil: 0160/96979849 oder aka-brandenburg@lebenshaelfte.de